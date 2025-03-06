В Ростовской области рыбак чуть не сгорел, а потом чуть не утонул

Спустя какое-то время один из рыбаков почувствовал себя плохо и пожаловался другу, который и обратился в службу 112. Прибывшие на место спасатели, нашли местного жителя, лежащим в палатке, под куполом которой дончане устроили настоящую парилку. Они настолько сильно нагрели ее, что непреднамеренно растопили лёд и едва не оказались в холодной воде.