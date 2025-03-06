В Ростовской области рыбак чуть не сгорел, а потом чуть не утонул

Posted 6 марта, 12:22
Published 6 марта, 12:22
Modified 6 марта, 12:24
Updated 6 марта, 12:24
Инцидент произошел в хуторе Новоселовка Веселовского района в Ростовской области. Двое мужчин отправились на рыбалку на Веселовское водохранилище. Рыбаки собрали палатку и установили отопительный прибор, чтобы согреться.
Спустя какое-то время один из рыбаков почувствовал себя плохо и пожаловался другу, который и обратился в службу 112. Прибывшие на место спасатели, нашли местного жителя, лежащим в палатке, под куполом которой дончане устроили настоящую парилку. Они настолько сильно нагрели ее, что непреднамеренно растопили лёд и едва не оказались в холодной воде.
Также на одном из рыбаков была обгоревшая одежда. Мужчин на санях доставили на берег, преодолев расстояние более полутора километров по замёрзшему водохранилищу к тому месту, куда могла подъехать скорая помощь.
До этого RostovGazeta писала, что опытный рыбак рассказал, как поймать трофейную рыбу в Ростовской области.