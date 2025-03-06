ВТБ Регистратор стал лауреатом премии «Лучшая pre-IPO площадка»

«Мы гордимся этой наградой и признанием наших усилий по созданию инновационной и надежной платформы для инвестиций. С ее помощью многие компании получили доступ к процедуре pre-IPO — важному этапу подготовки к публичному размещению. Для эмитентов это прекрасная возможность укрепить свои позиции на рынке, а для инвесторов — вложиться в перспективный бизнес на выгодных условиях. Победа в этой номинации подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, создавая современные и удобные сервисы для развития российского бизнеса», — отметил генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.