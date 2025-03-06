ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России сократились вдвое

По статистике ВТБ, на новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил 6 лет — по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.