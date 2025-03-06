ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России сократились вдвое

Posted 6 марта, 14:58
Published 6 марта, 14:58
Modified 6 марта, 15:00
Updated 6 марта, 15:00
Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей — снижение к прошлому году составляет уже 44%. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.
По статистике ВТБ, на новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил 6 лет — по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.
Лидерами по объему автокредитования в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (1,7 млрд рублей), Краснодар и Краснодарский край (487 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (486 млн рублей), а также Ставрополь и Ставропольский край (460 млн рублей).
«”Охлаждение» в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов.