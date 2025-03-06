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Posted 6 марта, 14:58

Published 6 марта, 14:58

Modified 6 марта, 15:00

Updated 6 марта, 15:00

ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России сократились вдвое

ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России сократились вдвое

6 марта 2025, 14:58
Фото: Изображение Midjourney.
По оценке ВТБ, в феврале рынок автокредитования остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи сократились в 2 раза.

Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей — снижение к прошлому году составляет уже 44%. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

По статистике ВТБ, на новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил 6 лет — по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.

Лидерами по объему автокредитования в ВТБ в феврале стали Москва и Московская область (1,7 млрд рублей), Краснодар и Краснодарский край (487 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (486 млн рублей), а также Ставрополь и Ставропольский край (460 млн рублей).

«”Охлаждение» в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов.
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