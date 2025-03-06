Затяжные ливни ворвутся в Ростов-на-Дону после потепления

Похожая ситуация ожидается в период с 16 по 18 марта. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до -4 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление и будет идти с запада со скоростью 10 метров в секунду. Умеренные дожди будут идти преимущественно в дневное время.