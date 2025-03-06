Затяжные ливни ворвутся в Ростов-на-Дону после потепления

Posted 6 марта, 07:33
Published 6 марта, 07:33
Modified 6 марта, 07:35
Updated 6 марта, 07:35
В субботу, 15 марта, осадки начнутся около полудня и продлятся вплоть до вечера. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью похолодает до +1 градуса Цельсия. Ветер сильный юго-западный до 10 метров в секунду.
Похожая ситуация ожидается в период с 16 по 18 марта. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до -4 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление и будет идти с запада со скоростью 10 метров в секунду. Умеренные дожди будут идти преимущественно в дневное время.
В среду, 19 марта, погода ухудшится. Днем столбики термометров поднимутся только до +1 градуса, а ночью — и вовсе опустятся до -5 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Добавим, что дожди будут идти еще с 20 до 26 марта, а также 29 и 30 марта.
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