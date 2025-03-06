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Posted 6 марта, 07:33

Published 6 марта, 07:33

Modified 6 марта, 07:35

Updated 6 марта, 07:35

Радуга во время ливня

Затяжные ливни ворвутся в Ростов-на-Дону после потепления

6 марта 2025, 07:33
Фото: Pxhere. Радуга во время ливня
С конца следующей недели в Ростове-на-Дону начнутся затяжные дожди, который продляться почти до конца месяца. Кроме того, температура воздуха упадет с +15 градусов днем до +1, сообщают синоптики.

В субботу, 15 марта, осадки начнутся около полудня и продлятся вплоть до вечера. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью похолодает до +1 градуса Цельсия. Ветер сильный юго-западный до 10 метров в секунду.

Похожая ситуация ожидается в период с 16 по 18 марта. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до -4 градусов Цельсия. Ветер сменит свое направление и будет идти с запада со скоростью 10 метров в секунду. Умеренные дожди будут идти преимущественно в дневное время.

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В среду, 19 марта, погода ухудшится. Днем столбики термометров поднимутся только до +1 градуса, а ночью — и вовсе опустятся до -5 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Добавим, что дожди будут идти еще с 20 до 26 марта, а также 29 и 30 марта.

Ранее стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону

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