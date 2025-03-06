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Posted 6 марта, 07:16

Published 6 марта, 07:16

Modified 6 марта, 07:18

Updated 6 марта, 07:18

Ящик с пустыми бутылками

Житель Ростовской области хранил дома 28 тысяч литров спирта

6 марта 2025, 07:16
Фото: Pxhere. Ящик с пустыми бутылками
В Ростовской области провели обыск у мужчины, который незаконно гнал спирт для продажи. Как сообщает региональное УФСБ, у горе-бизнесмена изъяли 28 тысяч литров алкогольной продукции.

Жителя донского края уличили в причастности к подпольному бизнесу по производству и сбыту алкоголя. Помимо алкоголя, сотрудники силового ведомства обнаружили дома у подозреваемого 130 тысяч штук пустой тары, почти 2 тысячи бутылок и акцизные марки.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконным производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере (часть 2 статьи 171.3 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили пропажу крупной суммы денег, выделенных из бюджета на ремонт дорог.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Бюджет#Производство#Сбыт#Алкоголь#Дороги#Уголовное дело
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