Житель Ростовской области хранил дома 28 тысяч литров спирта

Posted 6 марта, 07:16
Published 6 марта, 07:16
Modified 6 марта, 07:18
Updated 6 марта, 07:18
Жителя донского края уличили в причастности к подпольному бизнесу по производству и сбыту алкоголя. Помимо алкоголя, сотрудники силового ведомства обнаружили дома у подозреваемого 130 тысяч штук пустой тары, почти 2 тысячи бутылок и акцизные марки.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконным производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере (часть 2 статьи 171.3 УК РФ).
Ранее сотрудники ФСБ обнаружили пропажу крупной суммы денег, выделенных из бюджета на ремонт дорог.