Житель Ростовской области хранил дома 28 тысяч литров спирта

Жителя донского края уличили в причастности к подпольному бизнесу по производству и сбыту алкоголя. Помимо алкоголя, сотрудники силового ведомства обнаружили дома у подозреваемого 130 тысяч штук пустой тары, почти 2 тысячи бутылок и акцизные марки.