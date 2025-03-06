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Posted 6 марта, 08:16

Published 6 марта, 08:16

Modified 6 марта, 18:47

Updated 6 марта, 18:47

Набережная в Бердянске

Жителям Ростова-на-Дону предложили съездить в отпуск в Запорожскую область

6 марта 2025, 08:16
Фото: Министерство спорта и туризма Запорожской области. Набережная в Бердянске
В летний сезон 2025 года из Ростова-на-Дону в Запорожскую область будет запущено несколько новых туров пляжного и экскурсионного направлений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора туристической компании «Судаков тревел» Наталья Судакова.

Первый экскурсионный тур по побережью Азовского моря «Выходные на Бердянской косе» был запущен 2024 году. Теперь представители курортной индустрии планируют масштабировать проекты. Во-первых, есть цель сделать маршруты в Запорожскую область ежедневными, во-вторых, запустить семидневные туры, включающие и пляжный, и экскурсионный отдых, а в-третьих, планируется открытие такого направления, как событийный туризм.

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«Наших гостей, например, заинтересовал летний фестиваль черешни», — отметила Судакова.

Добавим, что помощь в составлении маршрутов всем компаниям, желающим работать в Запорожской области, оказывает региональный Туристско-информационный центр.

Ранее турагент рассказал RostovGazeta, почему ростовчане не отказываются от поездки в загрязненную Анапу.

А вы бы поехали на отдых в Запорожскую область?
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