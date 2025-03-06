Жителям Ростова-на-Дону предложили съездить в отпуск в Запорожскую область

Posted 6 марта, 08:16
Published 6 марта, 08:16
Modified 6 марта, 18:47
Updated 6 марта, 18:47
Первый экскурсионный тур по побережью Азовского моря «Выходные на Бердянской косе» был запущен 2024 году. Теперь представители курортной индустрии планируют масштабировать проекты. Во-первых, есть цель сделать маршруты в Запорожскую область ежедневными, во-вторых, запустить семидневные туры, включающие и пляжный, и экскурсионный отдых, а в-третьих, планируется открытие такого направления, как событийный туризм.
«Наших гостей, например, заинтересовал летний фестиваль черешни», — отметила Судакова.
Добавим, что помощь в составлении маршрутов всем компаниям, желающим работать в Запорожской области, оказывает региональный Туристско-информационный центр.
Ранее турагент рассказал RostovGazeta, почему ростовчане не отказываются от поездки в загрязненную Анапу.