Жителям Ростова-на-Дону предложили съездить в отпуск в Запорожскую область

Первый экскурсионный тур по побережью Азовского моря «Выходные на Бердянской косе» был запущен 2024 году. Теперь представители курортной индустрии планируют масштабировать проекты. Во-первых, есть цель сделать маршруты в Запорожскую область ежедневными, во-вторых, запустить семидневные туры, включающие и пляжный, и экскурсионный отдых, а в-третьих, планируется открытие такого направления, как событийный туризм.