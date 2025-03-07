Боевой украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 7 марта

Всего за ночь ПВО перехватила почти четыре десятка дронов. Большинство из них (14 штук) сбили над Крымом. Еще 12 уничтожили над Черным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем. Как и на Дону, по одному БПЛА сбили в Орловской и Белгородской областях.