Боевой украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 7 марта

Posted 7 марта, 05:16
Published 7 марта, 05:16
Modified 7 марта, 05:17
Updated 7 марта, 05:17
Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что дрон перехватили в Усть-Донецком районе. Предварительно, над регионом засекли один вражеский летательный объект. Средствами ПВО (прим. — противовоздушная оборона) его удалось уничтожить.
Всего за ночь ПВО перехватила почти четыре десятка дронов. Большинство из них (14 штук) сбили над Крымом. Еще 12 уничтожили над Черным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем. Как и на Дону, по одному БПЛА сбили в Орловской и Белгородской областях.
Накануне вечером RostovGazeta сообщала о сигнале тревоги в Ростове-на-Дону.