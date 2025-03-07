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Posted 7 марта, 05:16

Published 7 марта, 05:16

Modified 7 марта, 05:17

Updated 7 марта, 05:17

В ночь на 7 марта сбили боевой украинский беспилотник над Ростовской областью

Боевой украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 7 марта

7 марта 2025, 05:16
Фото: Минобороны России. В ночь на 7 марта сбили боевой украинский беспилотник над Ростовской областью
В Ростовской области военные отразили атаку БПЛА. Об этом утром 7 марта сообщает Минобороны России.

Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что дрон перехватили в Усть-Донецком районе. Предварительно, над регионом засекли один вражеский летательный объект. Средствами ПВО (прим. — противовоздушная оборона) его удалось уничтожить.

Военные отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью
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Всего за ночь ПВО перехватила почти четыре десятка дронов. Большинство из них (14 штук) сбили над Крымом. Еще 12 уничтожили над Черным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем. Как и на Дону, по одному БПЛА сбили в Орловской и Белгородской областях.

Накануне вечером RostovGazeta сообщала о сигнале тревоги в Ростове-на-Дону.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Атака БПЛА
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