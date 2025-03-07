Более 15 млрд рублей не хватает на содержание лесополос в Ростовской области

По словам начальника отдела развития мелиорации регионального минсельхозпрода Юрия Цыганенко, основная часть лесополос была посажена в 60-е — 80-е годы ХХ века. В связи с этим сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. И для их восстановления требуются большие денежные средства, которые нужно выделить в ближайшее время.