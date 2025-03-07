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Posted 7 марта, 17:30

Published 7 марта, 17:30

Modified 7 марта, 17:32

Updated 7 марта, 17:32

Порядка 15 млрд рублей требуется на содержание лесополос в Ростовской области

Более 15 млрд рублей не хватает на содержание лесополос в Ростовской области

7 марта 2025, 17:30
Фото: 1MI. Порядка 15 млрд рублей требуется на содержание лесополос в Ростовской области
За 2024–2025 годы из бюджета Ростовской области было выделено 86 миллионов рублей на содержание и обследование насаждений. Однако этой суммы для выполнения работ не достаточно, требуется как минимум 15 миллиардов рублей. Информация опубликована в телеграм-канале Минсельхозпрода.

По словам начальника отдела развития мелиорации регионального минсельхозпрода Юрия Цыганенко, основная часть лесополос была посажена в 60-е — 80-е годы ХХ века. В связи с этим сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. И для их восстановления требуются большие денежные средства, которые нужно выделить в ближайшее время.

Так, за 2024–2025 года из областного бюджета на содержание и обследование агролесомелиоративных насаждений было выделено 86 миллионов рублей. Однако общая потребность в средствах на выполнение только однократных работ по содержанию 150 тысяч гектаров лесополос составляет более 15 миллиардов рублей.

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Добавим, что лесополосы Ростовской области выполняют защитные функции: сдерживают суховеи, пыльные бури, ветровые и водные эрозии, а также способствуют поддержанию плодородия сельхозугодий.

Ранее RostovGazeta писала, что ростовские аграрии обсудили способы увеличения урожайности пшеницы.

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