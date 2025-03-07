Более 15 млрд рублей не хватает на содержание лесополос в Ростовской области

Posted 7 марта, 17:30
Published 7 марта, 17:30
Modified 7 марта, 17:32
Updated 7 марта, 17:32
По словам начальника отдела развития мелиорации регионального минсельхозпрода Юрия Цыганенко, основная часть лесополос была посажена в 60-е — 80-е годы ХХ века. В связи с этим сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. И для их восстановления требуются большие денежные средства, которые нужно выделить в ближайшее время.
Так, за 2024–2025 года из областного бюджета на содержание и обследование агролесомелиоративных насаждений было выделено 86 миллионов рублей. Однако общая потребность в средствах на выполнение только однократных работ по содержанию 150 тысяч гектаров лесополос составляет более 15 миллиардов рублей.
Добавим, что лесополосы Ростовской области выполняют защитные функции: сдерживают суховеи, пыльные бури, ветровые и водные эрозии, а также способствуют поддержанию плодородия сельхозугодий.
Ранее RostovGazeta писала, что ростовские аграрии обсудили способы увеличения урожайности пшеницы.