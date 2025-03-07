«Домклик»: Шахты попали в список городов с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Posted 7 марта, 16:31
Published 7 марта, 16:31
Modified 7 марта, 16:32
Updated 7 марта, 16:32
Соответствующий рейтинг был составлен аналитическим центром «Домклик», специалисты которого проанализировали стоимость квадратного метра в новостройках городов с населением свыше 100 тысяч человек. Исследование базируется на данных объявлений, опубликованных на платформе «Домклик». В список вошли около полутора десятков городов России, где стандартную квартиру в новостройке площадью 35 квадратных метров можно приобрести по цене до 3,5 млн рублей (то есть дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр), сообщает 56orb.ru.
Согласно данным исследования «Домклик», самые низкие цены на квартиры зафиксированы в новостройках Магнитогорска, где покупка однокомнатной квартиры обойдется примерно в 2,3 млн рублей (67 тысяч рублей за квадратный метр). На приобретение аналогичной квартиры в Черкесске (Карачаево-Черкесия) и Копейске (Челябинская область) потребуется около 2,6 млн рублей (75 тысяч рублей за квадратный метр).
Согласно информации от «Домклик», в феврале 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках по России достигла примерно 193 тысячи рублей, что эквивалентно 6,7 миллионам рублей за стандартную квартиру площадью 35 квадратных метров в новом доме.
В дополнение к Магнитогорску, Черкесску и Копейску в список «Домклик» вошли свыше десяти крупных городов, где однокомнатные квартиры в новых домах предлагаются по ценам в два-три раза ниже, чем в среднем по стране. Всего в данном рейтинге представлено 15 городов, из которых 8 являются региональными центрами.
В рейтинге городов с самым доступным жильем Шахты (Ростовская область) занимают четвертое место, а Нижний Тагил (Свердловская область) — пятое. Приобретение однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле обойдется в 2,7 миллиона рублей, что соответствует 78 тысячам рублей за квадратный метр. На шестой строчке расположился Псков — цена стандартной однокомнатной квартиры в этом городе составляет 2,8 миллиона рублей. Седьмое место занимает Балаково (Саратовская область) с ценой в 3 миллиона рублей. Ангарск (Иркутская область) и Элиста (Калмыкия) делят восьмую и девятую позиции: покупка однокомнатной квартиры в новостройке в этих городах оценивается в 3,1 миллиона рублей. Замыкает десятку Вологда, где типичная однушка стоит около 3,2 миллиона рублей.
Стоит заметить, что приобретение квартир в новостройках будет более выгодным по цене, чем в среднем по стране, не только в вышеупомянутых ранее городах, но и в Орле, Волжском (Волгоградская область), Ставрополе, Коврове (Владимирская область) и Смоленске. Например, в Ставрополе и Коврове однокомнатную квартиру в новостройке можно приобрести примерно за 3,4 миллиона рублей (98 тысяч рублей за квадратный метр), а в Смоленске — за 3,5 миллиона рублей (99 тысяч за квадратный метр).
Как подчеркивается в исследовании «Домклик», в Ставрополе цены на новые квартиры снизились на 7% за год (сравнение февраля 2025 года с февралем 2024 года).