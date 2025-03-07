«Домклик»: Шахты попали в список городов с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Стоит заметить, что приобретение квартир в новостройках будет более выгодным по цене, чем в среднем по стране, не только в вышеупомянутых ранее городах, но и в Орле, Волжском (Волгоградская область), Ставрополе, Коврове (Владимирская область) и Смоленске. Например, в Ставрополе и Коврове однокомнатную квартиру в новостройке можно приобрести примерно за 3,4 миллиона рублей (98 тысяч рублей за квадратный метр), а в Смоленске — за 3,5 миллиона рублей (99 тысяч за квадратный метр).