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Posted 7 марта, 13:22

Published 7 марта, 13:22

Modified 7 марта, 13:24

Updated 7 марта, 13:24

Появились кадры мощного пожара в вековой многоэтажке на Обороны в Ростове

Дым на весь центр города: появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове

7 марта 2025, 13:22
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры мощного пожара в вековой многоэтажке на Обороны в Ростове

Появились кадры страшного пожара в старинном доме на Обороны в Ростове

В Ростове-на-Дону спасатели продолжают ликвидацию возгорания в многоэтажном здании на улице Обороны. Кадрами с места происшествия поделился корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что в пятницу, 7 марта, начался пожар на крыше старинного здания, расположенного на улице Обороны, 81 в Ростове. 111-летнее здание ранее было доходным домом Савушкина.

На тушение пожара брошены силы 26 сотрудников МЧС и восьми автоцистерн. На кадрах видно, что огонь знатно потрепал крышу дома, где и начался пожар. Она вся обуглилась и почернела, однако дым и пламя по-прежнему не утихают. Территория рядом со строением сильно задымлена. Дым от пожара накрыл большую часть центральной части Ростова.

Клубы дыма по улицам: появились кадры крупного пожара на складе в Ростове
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Видео: rostovgazeta.ru. Появились кадры мощного пожара в вековой многоэтажке на Обороны в Ростове

Добавим, что причины возгорания неизвестны. О пострадавших и погибших также нет сведений.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области в районе нефтебазы полыхал крупный пожар.

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