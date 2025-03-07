Дым на весь центр города: появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове

На тушение пожара брошены силы 26 сотрудников МЧС и восьми автоцистерн. На кадрах видно, что огонь знатно потрепал крышу дома, где и начался пожар. Она вся обуглилась и почернела, однако дым и пламя по-прежнему не утихают. Территория рядом со строением сильно задымлена. Дым от пожара накрыл большую часть центральной части Ростова.