Дым на весь центр города: появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове

Posted 7 марта, 13:22
Published 7 марта, 13:22
Modified 7 марта, 13:24
Updated 7 марта, 13:24
Напомним, что в пятницу, 7 марта, начался пожар на крыше старинного здания, расположенного на улице Обороны, 81 в Ростове. 111-летнее здание ранее было доходным домом Савушкина.
На тушение пожара брошены силы 26 сотрудников МЧС и восьми автоцистерн. На кадрах видно, что огонь знатно потрепал крышу дома, где и начался пожар. Она вся обуглилась и почернела, однако дым и пламя по-прежнему не утихают. Территория рядом со строением сильно задымлена. Дым от пожара накрыл большую часть центральной части Ростова.
Добавим, что причины возгорания неизвестны. О пострадавших и погибших также нет сведений.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области в районе нефтебазы полыхал крупный пожар.