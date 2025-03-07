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Posted 7 марта, 09:13

Published 7 марта, 09:13

Modified 7 марта, 09:15

Updated 7 марта, 09:15

Человек в маске монстра

Гибель цивилизации или мир монстров: куда сходить в Ростове 8 и 9 марта

7 марта 2025, 09:13
Фото: flickr.com/cc bu 2.0/bobjudge. Человек в маске монстра
На этих выходных в кинотеатрах Ростова-на-Дону показывают осовремененные сказки и авторское кино, театры ставят незыблемую классику и горячие новинки, а концертные программы помогут погрузится в мир романсов и эстрадной музыки. Об этих и многих других мероприятиях читайте в афише RostovGazeta.

Фильмы

На этой неделе в прокат вышел приключенческий фильм «Царевна-лягушка» (6+). В современной интерпретации известной сказки лягушка живет в городском пруду. Особенно она любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. В фильме снялись Ольга Сопова, Елена Балабанова, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов, Светлана Пермякова и многие другие.

Также в кинотеатре можно посмотреть боевик «В потерянных землях» (18+). Привычная для людей цивилизация погибла, а в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет.

Постер боевика «В потерянных землях» (18+)
Постер боевика «В потерянных землях» (18+). Фото: Реж. Пол У. С. Андерсон

Все выходные в кинотеатрах будут крутить российский триллер «Кончилось лето» (18+) с Юрой Борисовым в главной роли. По сюжету в посёлок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. В свои 27 лет Кеша успел отсидеть срок в тюрьме и теперь хочет просто жить. Он устраивается в золотодобывающую артель, но очень быстро новичка «кидают» старатели. Парень остаётся без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом.

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Театр

В субботу, 8 марта, в доме офицеров можно посмотреть комедийный спектакль «Соперницы» (16+). Его действие происходит в золотую эпоху Голливуда параллельно в двух мирах: мир реальный и съёмочный павильон. Актрисы проживут на сцене две судьбы звёзд Голливуда — жизнь, в которой было всё: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актёрских поисках, невообразимых взлётах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье… Но главное, в спектакле очень много искрометного юмора. Стоимость билетов варьируется от 3000 до 5000 рублей.

Кроме того, субботний вечер можно провести в компании главных героев известной комедии Лопе де Вега «Собака на сене» (12+). Это история о любовном треугольнике. В ней прекрасная дворянка Диана даже помыслить не может, чтобы завязать отношения со своим секретарём Теодоро — простым юношей, в которого она, на удивление самой себе, влюбляется. Он же любит её служанку Марселу, из-за чего Диана из ревности начинает коварную любовную игру. Многим хорошо знаком текст пьесы, реплики стали классическими, но каждый раз Собака на сене звучит актуально. Количество билетов ограничено.

«Собака на сене» (12+)
«Собака на сене» (12+). Фото: РАТД им. М. Горького

В воскресенье, 9 марта, Молодёжный театр представит сатирическую комедию Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (16+). Зажиточный ярославский помещик Муромский — отец взрослой дочери Лидочки, которую пора выдавать замуж. С этой целью семья переехала в Москву, где кипит светская жизнь. На балу Лидочка знакомится с загадочным франтом Кречинским, который не только соглашается стать её женихом, но и сам торопит сыграть свадьбу. Однако, для счастливого брака есть препятствие: Кречинский одержим страстью к карточной игре, и Лидочка для него — отличная возможность сорвать большой куш… Цены на билеты начинаются от 1100 и доходят до 3000 рублей.

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Концерт

В субботу, 8 марта, в Ростове-на-Дону состоится концерт народного артиста России Александра Малинина (6+). В рамках юбилейного тура он исполнит лучшие композиции, сочетающие традиции русского романса и современное звучание.

Артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. Малинин может выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, «пропустив» через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу. Входной билет можно приобрести за 2500 — 5500 рублей.

Александр Малинин
Александр Малинин. Фото: malinin.ru

Кроме того, в честь Международного женского дня группа «Кватро» выступит с праздничным концертом «Мгновения счастья» (6+). Качественное звучание в сочетании с внешней элегантностью «Кватро» продолжают завоевывать сердца слушателей. Жителей и гостей Ростова-на-Дону приглашают в мир музыки, добра и любви. В новой программе прозвучат как уже полюбившиеся публике хиты в исполнении группы, так и новые произведения с авторскими аранжировками. Стоимость билетов варьируется от 2000 до 5000 рублей.

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