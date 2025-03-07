Гибель цивилизации или мир монстров: куда сходить в Ростове 8 и 9 марта

В субботу, 8 марта, в доме офицеров можно посмотреть комедийный спектакль «Соперницы» (16+). Его действие происходит в золотую эпоху Голливуда параллельно в двух мирах: мир реальный и съёмочный павильон. Актрисы проживут на сцене две судьбы звёзд Голливуда — жизнь, в которой было всё: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актёрских поисках, невообразимых взлётах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье… Но главное, в спектакле очень много искрометного юмора. Стоимость билетов варьируется от 3000 до 5000 рублей.