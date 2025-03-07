Гибель цивилизации или мир монстров: куда сходить в Ростове 8 и 9 марта

Posted 7 марта, 09:13
Published 7 марта, 09:13
Modified 7 марта, 09:15
Updated 7 марта, 09:15
На этой неделе в прокат вышел приключенческий фильм «Царевна-лягушка» (6+). В современной интерпретации известной сказки лягушка живет в городском пруду. Особенно она любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет её, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо неё ловит мячик для гольфа. В фильме снялись Ольга Сопова, Елена Балабанова, Никита Кологривый, Роман Курцын, Виктор Логинов, Светлана Пермякова и многие другие.
Также в кинотеатре можно посмотреть боевик «В потерянных землях» (18+). Привычная для людей цивилизация погибла, а в мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет.
Все выходные в кинотеатрах будут крутить российский триллер «Кончилось лето» (18+) с Юрой Борисовым в главной роли. По сюжету в посёлок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. В свои 27 лет Кеша успел отсидеть срок в тюрьме и теперь хочет просто жить. Он устраивается в золотодобывающую артель, но очень быстро новичка «кидают» старатели. Парень остаётся без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом.
В субботу, 8 марта, в доме офицеров можно посмотреть комедийный спектакль «Соперницы» (16+). Его действие происходит в золотую эпоху Голливуда параллельно в двух мирах: мир реальный и съёмочный павильон. Актрисы проживут на сцене две судьбы звёзд Голливуда — жизнь, в которой было всё: сцена, кино, овации, любовь, измены, скандалы, награды. Получилась история не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актёрских поисках, невообразимых взлётах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье… Но главное, в спектакле очень много искрометного юмора. Стоимость билетов варьируется от 3000 до 5000 рублей.
Кроме того, субботний вечер можно провести в компании главных героев известной комедии Лопе де Вега «Собака на сене» (12+). Это история о любовном треугольнике. В ней прекрасная дворянка Диана даже помыслить не может, чтобы завязать отношения со своим секретарём Теодоро — простым юношей, в которого она, на удивление самой себе, влюбляется. Он же любит её служанку Марселу, из-за чего Диана из ревности начинает коварную любовную игру. Многим хорошо знаком текст пьесы, реплики стали классическими, но каждый раз Собака на сене звучит актуально. Количество билетов ограничено.
В воскресенье, 9 марта, Молодёжный театр представит сатирическую комедию Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (16+). Зажиточный ярославский помещик Муромский — отец взрослой дочери Лидочки, которую пора выдавать замуж. С этой целью семья переехала в Москву, где кипит светская жизнь. На балу Лидочка знакомится с загадочным франтом Кречинским, который не только соглашается стать её женихом, но и сам торопит сыграть свадьбу. Однако, для счастливого брака есть препятствие: Кречинский одержим страстью к карточной игре, и Лидочка для него — отличная возможность сорвать большой куш… Цены на билеты начинаются от 1100 и доходят до 3000 рублей.
В субботу, 8 марта, в Ростове-на-Дону состоится концерт народного артиста России Александра Малинина (6+). В рамках юбилейного тура он исполнит лучшие композиции, сочетающие традиции русского романса и современное звучание.
Артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. Малинин может выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, «пропустив» через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу. Входной билет можно приобрести за 2500 — 5500 рублей.
Кроме того, в честь Международного женского дня группа «Кватро» выступит с праздничным концертом «Мгновения счастья» (6+). Качественное звучание в сочетании с внешней элегантностью «Кватро» продолжают завоевывать сердца слушателей. Жителей и гостей Ростова-на-Дону приглашают в мир музыки, добра и любви. В новой программе прозвучат как уже полюбившиеся публике хиты в исполнении группы, так и новые произведения с авторскими аранжировками. Стоимость билетов варьируется от 2000 до 5000 рублей.