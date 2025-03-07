Главу Ростова-на-Дону выберут на заседании Гордумы 11 марта

Напомним, что 12 кандидатов решили побороться за вакантное место. Все претенденты должны продемонстрировать свои знания и навык. Для этого они пройдут тестовое задание, ответят на вопросы конкурсной комиссии и подготовят рассказ о своем видении работы на посту.