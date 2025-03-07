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Posted 7 марта, 15:12

Published 7 марта, 15:12

Modified 7 марта, 15:14

Updated 7 марта, 15:14

Здание администрации Ростова

Главу Ростова-на-Дону выберут на заседании Гордумы 11 марта

7 марта 2025, 15:12
Фото: rostovgazeta.ru. Здание администрации Ростова
На следующей неделе в Ростове-на-Дону состоится внеочередное заседание городской Думы седьмого созыва, на котором выберут нового главу донской столицы. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

Во вторник, 11 марта, Ростовская-на-Дону Гордума проведет внеочередное заседание. Согласно расписанию, оно начнется в 10.00 мск. Одной из главных тем мероприятия будет избрание главы Ростова-на-Дону.

Напомним, что 12 кандидатов решили побороться за вакантное место. Все претенденты должны продемонстрировать свои знания и навык. Для этого они пройдут тестовое задание, ответят на вопросы конкурсной комиссии и подготовят рассказ о своем видении работы на посту.

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До этого RostovGazeta писала о том, что депутаты в Ростове-на-Дону переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину.

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