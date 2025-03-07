Главу Ростова-на-Дону выберут на заседании Гордумы 11 марта

Posted 7 марта, 15:12
Published 7 марта, 15:12
Modified 7 марта, 15:14
Updated 7 марта, 15:14
Во вторник, 11 марта, Ростовская-на-Дону Гордума проведет внеочередное заседание. Согласно расписанию, оно начнется в 10.00 мск. Одной из главных тем мероприятия будет избрание главы Ростова-на-Дону.
Напомним, что 12 кандидатов решили побороться за вакантное место. Все претенденты должны продемонстрировать свои знания и навык. Для этого они пройдут тестовое задание, ответят на вопросы конкурсной комиссии и подготовят рассказ о своем видении работы на посту.
До этого RostovGazeta писала о том, что депутаты в Ростове-на-Дону переизбрали председателем Гордумы Зинаиду Неярохину.