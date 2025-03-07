Ходят в туалет на улице: очевидцы сняли видео возле миграционного центра под Ростовом

Еще одной проблемой миграционного центра стало недостаточное количество уборных. Из-за этого посетители ходят в туалет прямо на глазах у всех. Телеграм-канал опубликовал кадры, на которых запечатлены люди, справляющие нужду прямо через дорогу от здания.