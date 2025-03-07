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Posted 7 марта, 05:23

Published 7 марта, 05:23

Modified 7 марта, 05:23

Updated 7 марта, 05:23

ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России

Ходят в туалет на улице: очевидцы сняли видео возле миграционного центра под Ростовом

7 марта 2025, 05:23
Фото: Vsevolod Kozlovskiy. yandex.ru/maps. ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России

Посетители миграционного центра под Ростовом вынуждены ходить в туалет на улице

В Ростовской области из-за гигантских очередей в миграционном центре людям приходится ходить в туалет прямо на улице. Кадры опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

Напомним, ранее сообщалось об огромных очередях в паспортно-визовом центре, расположенном на улице Южной в хуторе Ленинакан. Судя по кадрам, которые разместили в соцмедиа, из-за столпотворения в помещении регулярно образуется давка и происходят конфликты.

По данным очевидцев, это происходит на протяжении длительного времени. На несколько сотен посетителей приходится лишь три оператора.

«Вы что тут устроили!»: давка произошла в миграционном центре под Ростовом
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Еще одной проблемой миграционного центра стало недостаточное количество уборных. Из-за этого посетители ходят в туалет прямо на глазах у всех. Телеграм-канал опубликовал кадры, на которых запечатлены люди, справляющие нужду прямо через дорогу от здания.

«Обстановка у миграционного центра в Ленинакане. Помимо огромных очередей есть проблемы с туалетом. Десятки людей ходят удобрять землю на глазах у всех», — сообщает источник.
«Из-за этого миграционного центра пробки каждый день там, десятки машин паркуются на обочине, люди бегают туда-сюда через трассу. На днях стояла машина ДПС и толку никакого», — пишет интернет-пользователь.

Официальных комментариев об условиях работы и приема посетителей в филиале ФГУП «ПВС» МВД России не поступало.

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