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Posted 7 марта, 08:18

Published 7 марта, 08:18

Modified 7 марта, 08:20

Updated 7 марта, 08:20

Проверка готовности МЧС

Из-за угроз взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности

7 марта 2025, 08:18
Фото: 61.mchs.gov.ru. Проверка готовности МЧС
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной взрывами, в том числе с последующим горением и обрушением зданий. Соответствующее распоряжение врио губернатора Юрий Слюсарь подписал 6 марта.

В документе уточняется, что режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ответственным назначили замгубернатора Сергея Бодрякова.

В рамках режима повышенной готовности решили организовать дежурство ответственных лиц из руководства органов местного самоуправления по Ростовской области. Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области должен направить в местные администрации порядок информирования населения в случае угрозы воздушных атак.

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За восстановлением и бесперебойной подачей энергии, газоснабжения и прочих благ цивилизации в жилых домах и соцобъектах будут следить МинЖКХ и Минэнергетики Ростовской области. Также власти обеспечат готовность пунктов временного размещения и предоставят доступ в подвальные помещения или другие укрытия в многоквартирных домах.

Отдельный пункт распоряжения коснулся пресс-службы регионального правительства. Ему поручили проинформировать население о введении режима повышенной готовности и мерах по обеспечению безопасности. Однако спустя сутки, 7 марта, релиза на официальном сайте еще не появилось.

Ранее в результате массированной атаки БПЛА в Ростовской области произошли два пожара в Чертковском районе, в том числе — на нефтепроводе и на складе.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ЧС#Взрывы#Безопасность#Пункты временного размещения#МинЖКХ#Режим повышенной готовности#Юрий Слюсарь
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