Из-за угроз взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Posted 7 марта, 08:18
Published 7 марта, 08:18
Modified 7 марта, 08:20
Updated 7 марта, 08:20
В документе уточняется, что режим повышенной готовности для региональных органов управления и сил территориальной Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ответственным назначили замгубернатора Сергея Бодрякова.
В рамках режима повышенной готовности решили организовать дежурство ответственных лиц из руководства органов местного самоуправления по Ростовской области. Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области должен направить в местные администрации порядок информирования населения в случае угрозы воздушных атак.
За восстановлением и бесперебойной подачей энергии, газоснабжения и прочих благ цивилизации в жилых домах и соцобъектах будут следить МинЖКХ и Минэнергетики Ростовской области. Также власти обеспечат готовность пунктов временного размещения и предоставят доступ в подвальные помещения или другие укрытия в многоквартирных домах.
Отдельный пункт распоряжения коснулся пресс-службы регионального правительства. Ему поручили проинформировать население о введении режима повышенной готовности и мерах по обеспечению безопасности. Однако спустя сутки, 7 марта, релиза на официальном сайте еще не появилось.
Ранее в результате массированной атаки БПЛА в Ростовской области произошли два пожара в Чертковском районе, в том числе — на нефтепроводе и на складе.