Из-за угроз взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности

За восстановлением и бесперебойной подачей энергии, газоснабжения и прочих благ цивилизации в жилых домах и соцобъектах будут следить МинЖКХ и Минэнергетики Ростовской области. Также власти обеспечат готовность пунктов временного размещения и предоставят доступ в подвальные помещения или другие укрытия в многоквартирных домах.