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Posted 7 марта, 16:49

Published 7 марта, 16:49

Modified 7 марта, 16:51

Updated 7 марта, 16:51

Комплекс по производству молочной продукции запустят в Ростовской области летом

Конный завод решил производить молочную продукцию в Ростовской области

7 марта 2025, 16:49
Фото: 1MI. Комплекс по производству молочной продукции запустят в Ростовской области летом
«Кировский конный завод» планирует запустить производство кисломолочной продукции. Комплекс будет построен в Ростовской области в августе 2025 года. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Слюсарь посетил «Кировский конный завод» в Целинском районе Ростовской области. На предприятии работают почти 400 человек, которые занимаются элитным семеноводством, выращиванием лошадей и коров, а также обеспечивают регион тоннами зерна и молока.

Однако завод планирует расширять свое производство. В частности, предприятие намерено построить молочный комплекс, на котором будут делать сыр, масло и кисломолочные продукты. Запустить завод хотят уже в августе.

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Дончане поддержали задумку и надеются, что производитель не забудет о качестве продукта: «Именно наш регион должен держать марку качественного продукта, который удовлетворит спрос людей и полностью избавит нас от возможного импорта».

«А качество? Хочется упор делать на качество, а не на бизнес. Молоко может месяц стоять и не прокиснуть. Что мы едим?», — пишет пользователь.

Добавим, что в работе комплекса будут использовать только отечественную технику и комплектующие.

Ранее RostovGazeta писала о том, что прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 миллионов рублей.

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#Валерия Кострова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Производство#Молоко#Завод#Сливочное масло#Предприятие#Сыр
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