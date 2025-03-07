Конный завод решил производить молочную продукцию в Ростовской области

Posted 7 марта, 16:49
Published 7 марта, 16:49
Modified 7 марта, 16:51
Updated 7 марта, 16:51
Слюсарь посетил «Кировский конный завод» в Целинском районе Ростовской области. На предприятии работают почти 400 человек, которые занимаются элитным семеноводством, выращиванием лошадей и коров, а также обеспечивают регион тоннами зерна и молока.
Однако завод планирует расширять свое производство. В частности, предприятие намерено построить молочный комплекс, на котором будут делать сыр, масло и кисломолочные продукты. Запустить завод хотят уже в августе.
Дончане поддержали задумку и надеются, что производитель не забудет о качестве продукта: «Именно наш регион должен держать марку качественного продукта, который удовлетворит спрос людей и полностью избавит нас от возможного импорта».
«А качество? Хочется упор делать на качество, а не на бизнес. Молоко может месяц стоять и не прокиснуть. Что мы едим?», — пишет пользователь.
Добавим, что в работе комплекса будут использовать только отечественную технику и комплектующие.
Ранее RostovGazeta писала о том, что прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 миллионов рублей.