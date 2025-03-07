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Posted 7 марта, 10:36

Published 7 марта, 10:36

Modified 7 марта, 10:36

Updated 7 марта, 10:36

Корпорация МСП и ФАС внедрили «бесшовное» реагирование на неплатежи заказчиков МСБ

Корпорация МСП и ФАС внедрили «бесшовное» реагирование на неплатежи заказчиков МСБ

7 марта 2025, 10:36
Фото: 1MI.
По итогам первых двух месяцев 2025 года задолженность заказчиков перед предприятиями малого и среднего бизнеса из-за нарушений сроков оплаты по госконтрактам в рамках федеральных законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В целях сокращения срока погашения задолженности Корпорация МСП совместно с Федеральной Антимонопольной службой России, РСПП, а также общественными объединениями предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России» запустили «бесшовный» процесс реагирования. Суть в том, что Корпорация МСП проводит мероприятия по досудебному урегулированию после обращения предпринимателя, направленного через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ. Если необходимо, корпорация передает документы в ФАС с целью дальнейшего привлечения заказчика к административной ответственности, пишут РИА Новости.

Напомним, что с декабря 2024 года в рамках взаимодействия корпорации и антимонопольного ведомства по 16 договорам заказчики в полном или частичном объеме погасили 228 миллионов рублей задолженности. В отношении еще семи заказчиков возбуждены дела о нарушении административного законодательства.

Как сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, на конец февраля поступило 437 обращений от представителей МСП по поводу нарушения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и предоставленные услуги. Заказчики задолжали МСП-поставщикам в совокупности около 5,1 миллиарда рублей. Корпорация в ходе взаимодействия с профильными органами власти и организации добилась выплаты более 4,2 миллиарда рублей. Эта работа стала еще более эффективной благодаря сотрудничеству с ФАС России. В частности, это позволило сократить сроки погашения задолженности перед предпринимателями.

«Если раньше предпринимателям нужно было самостоятельно идти в суд и добиваться юридических решений по взысканию долгов, то сейчас мы берем на себя взаимодействие с заказчиками и ФАС России», — пояснил Александр Исаевич.

По словам руководителя КМСП, средний срок задолженности по обращениям текущего года составил 112 дней.

Для малого и среднего бизнеса критически важно, чтобы средства по исполненным договорам поступали в установленные сроки. Это необходимо, чтобы не допустить значительных кассовых разрывов и продолжить работу и развитие. Чаще всего на этапе досудебного урегулирования корпорации удается найти решения, которые устраивали бы всех. И все же надо признать, что возникают случаи, когда в отношении заказчиков приходится привлекать к административной ответственности.

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