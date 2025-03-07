Корпорация МСП и ФАС внедрили «бесшовное» реагирование на неплатежи заказчиков МСБ

Для малого и среднего бизнеса критически важно, чтобы средства по исполненным договорам поступали в установленные сроки. Это необходимо, чтобы не допустить значительных кассовых разрывов и продолжить работу и развитие. Чаще всего на этапе досудебного урегулирования корпорации удается найти решения, которые устраивали бы всех. И все же надо признать, что возникают случаи, когда в отношении заказчиков приходится привлекать к административной ответственности.