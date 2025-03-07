Корпорация МСП: В 2024 г. за счет господдержки малый бизнес привлек свыше 1 трлн руб

Posted 7 марта, 07:33
Published 7 марта, 07:33
Modified 7 марта, 07:34
Updated 7 марта, 07:34
По итогам года объем привлеченного финансирования составил 1,18 трлн рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, пишут iz.ru.
В прошлом году господдержку получили 74 000 предпринимателей, что является рекордом. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП.
Благодаря активной государственной поддержке число субъектов малого и среднего бизнеса достигло 6,59 миллиона. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, важную роль в развитии предпринимательской деятельности сыграла НГС, эффективно решившая одну из ключевых проблем бизнеса — обеспечение залога при получении кредитов.
За прошедший год существенно возросли объемы финансирования для компаний, работающих в научно-технической сфере. Показатель вырос в два раза и достиг отметки в 81,5 миллиарда рублей. При этом сектор информационных технологий также демонстрирует положительную динамику с приростом в 12%.
Данный тренд имеет стратегическое значение, поскольку именно эти организации являются двигателем развития и формируют научно-производственный потенциал страны, необходимый для успешной реализации программ импортозамещения и достижения технологического суверенитета, отметил Александр Исаевич.
Наиболее значительные объемы финансовой поддержки приходятся на обрабатывающую промышленность (252,9 млрд рублей) и строительный сектор (236,7 млрд рублей). За ними следует научно-техническая сфера с показателем 81,5 млрд рублей, отрасль транспортировки и хранения (67,4 млрд рублей), а также аграрный сектор (50,3 млрд рублей). В сфере услуг выделяются предприятия общепита и гостиничного бизнеса (29,7 млрд рублей), а также компании IT-сектора (24,7 млрд рублей).
Что касается регионального распределения, то в 2024 году лидирующие позиции занимают предприятия малого и среднего бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Среди других получателей поддержки выделяются Свердловская область (88,6 млрд рублей), Ростовская область (37,1 млрд рублей), Краснодарский край (35,7 млрд рублей), Республика Татарстан (28,8 млрд рублей) и Новосибирская область (28,1 млрд рублей).
Новые регионы также показывают значительный рост господдержки. В ДНР и ЛНР она достигла 1,3 млрд и 0,9 млрд рублей соответственно, в Запорожской области — 0,6 млрд рублей, в Херсонской области — 0,2 млрд рублей.
Среди регионов самые высокие темпы роста финансовой поддержки зафиксированы в Брянской области, где показатель увеличился на 267%. В список лидеров по этому показателю также входят Архангельская область с ростом на 158%, республики Адыгея и Калмыкия, где прирост составил 199% и 185% соответственно.