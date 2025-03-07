Корпорация МСП: В 2024 г. за счет господдержки малый бизнес привлек свыше 1 трлн руб

В прошлом году господдержку получили 74 000 предпринимателей, что является рекордом. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП.