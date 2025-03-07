Миллионы под ногами: на что власти Ростова потратят круглую сумму из бюджета?

Работы поделили на два тендера. Один — на участок от проспекта Ворошиловского до Кировского, второй — от Буденновского до Ворошиловского. Оба контракта уже разыграли на электронном аукционе. На участок от Буденновского до Ворошиловского планировали потратить 33,8 миллиона рублей. Однако подрядчик предложил выполнить работы дешевле — за 33,7 миллиона. Это было единственное предложение — и тендер достался аксайской компании ООО «Дорстрой». Компания существует с 2007 года и специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей.