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Posted 7 марта, 12:13

Published 7 марта, 12:13

Modified 7 марта, 12:15

Updated 7 марта, 12:15

Большая Садовая в Ростове

Миллионы под ногами: на что власти Ростова потратят круглую сумму из бюджета?

7 марта 2025, 12:13
Фото: rostovgazeta.ru. Большая Садовая в Ростове

Почти 80 млн рублей уйдет на ремонт улицы Большой Садовой в Ростове

В Ростове к началу лета отремонтируют улицу Большую Садовую. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы поделили на два тендера. Один — на участок от проспекта Ворошиловского до Кировского, второй — от Буденновского до Ворошиловского. Оба контракта уже разыграли на электронном аукционе. На участок от Буденновского до Ворошиловского планировали потратить 33,8 миллиона рублей. Однако подрядчик предложил выполнить работы дешевле — за 33,7 миллиона. Это было единственное предложение — и тендер достался аксайской компании ООО «Дорстрой». Компания существует с 2007 года и специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей.

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Другой участок, от Ворошиловского до Кировского, планировали отремонтировать за 45,2 миллиона рублей. Предложением заинтересовались сразу два подрядчика. Победителем стал тот, который скинул стоимость до 43,7 миллиона рублей, хотя второй был готов взяться за работу даже за 43,4 миллиона. Название компании-победителя в этом тендере не раскрывается.

Ранее стало известно, сколько денег понадобится на ремонт объездных дорог Ростова.

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#Евгения Волкова#Госзакупки#Строительство#Ремонт#Тендер#Ростов#Подрядчик#Улица Большая Садовая#Автодороги
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