Неожиданное потепление до +19 ворвется в Ростовскую область в ближайшие дни

Posted 7 марта, 08:50
Published 7 марта, 08:50
Modified 7 марта, 08:52
Updated 7 марта, 08:52
8 марта в регионе осадков не предвидится. В начале суток дороги и тротуары покроет гололедица, а порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +15 градусов, а в южной части региона — вплоть до +17.
На следующий день, 9 марта, утром регион накроет туман. Порывы ветра стихнут до 9 метров в секунду, а максимальная температура дойдет до +14 градусов.
На следующей неделе воздух немного похолодает. Так, 10 марта в Ростове температура опустится до -1, а во вторник, 11 марта, столбики термометров снова приблизятся к нулю.
Значительное потепление ожидается в регионе в среду, 12 марта. Так, в Ростове температура поднимется до +17, а на некоторых территориях в южной части Ростовской области — вплоть до +19 градусов.