Огромная пробка растянулась утром 7 марта на улице Береговой в Ростове

Posted 7 марта, 06:50
Published 7 марта, 06:50
Modified 7 марта, 06:52
Updated 7 марта, 06:52
Затор тянется практически от проспекта Ворошиловского и заканчивается на развязке в районе Сиверса с мостом Стачки. Общая протяженность превышает полтора километра.
В комментариях сервиса «Яндекс.карты» горожане предположили, что причиной пробки стало массовое нашествие на цветочные магазины накануне 8 Марта.
— Что стоим? Все цветы покупают? — интересуются пользователи приложения.
— Пробка — жесть просто. Весь город за цветами поехал, — отвечают другие.
Несмотря на утренний час пик, прежде такой большой пробки на том отрезке улицы не наблюдалось. Очевидно, на загруженность трафика повлияло что-то еще, кроме поездок ростовчан на работу и учебу.
Ранее огромная пробка была на трассе М-4 «Дон» из-за жесткой аварии.