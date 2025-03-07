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Posted 7 марта, 06:50

Published 7 марта, 06:50

Modified 7 марта, 06:52

Updated 7 марта, 06:52

Автомобили на дороге

Огромная пробка растянулась утром 7 марта на улице Береговой в Ростове

7 марта 2025, 06:50
Фото: rostovgazeta.ru. Автомобили на дороге
В Ростове образовалась гигантская пробка вдоль набережной, где расположены цветочные магазины. Вероятно, накануне Международного женского дня горожане уже начали закупать букеты.

Затор тянется практически от проспекта Ворошиловского и заканчивается на развязке в районе Сиверса с мостом Стачки. Общая протяженность превышает полтора километра.

В комментариях сервиса «Яндекс.карты» горожане предположили, что причиной пробки стало массовое нашествие на цветочные магазины накануне 8 Марта.

Ворошиловский мост в Ростове встал в пробке из-за аварии 14 февраля
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Огромная пробка растянулась утром 7 марта на улице Береговой в Ростове
Огромная пробка растянулась утром 7 марта на улице Береговой в Ростове. Фото: Яндекс. Карты
— Что стоим? Все цветы покупают? — интересуются пользователи приложения.
— Пробка — жесть просто. Весь город за цветами поехал, — отвечают другие.

Несмотря на утренний час пик, прежде такой большой пробки на том отрезке улицы не наблюдалось. Очевидно, на загруженность трафика повлияло что-то еще, кроме поездок ростовчан на работу и учебу.

Ранее огромная пробка была на трассе М-4 «Дон» из-за жесткой аварии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пробка#Ростов#Международный женский день
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