Покиньте улицу: 7 марта объявили беспилотную опасность в Ростовской области

Posted 7 марта, 18:50
Published 7 марта, 18:50
Modified 7 марта, 18:54
Updated 7 марта, 18:54
О беспилотной опасности сообщили в 21.00 мск. Население попросили покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. При этом к окнам рекомендуют не подходить. В случае, если поблизости упадет обломок дрона, стекла могут рассыпаться и поранить находящихся рядом людей.
Ранее беспилотную опасность объявляли прошлым вечером, 6 марта. К утру стало известно, что над Усть-Донецким районом уничтожили БПЛА. Еще три воздушных цели перехватили над акваторией Азовского моря. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
В тот же день врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы взрывов.