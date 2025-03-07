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Posted 7 марта, 18:50

Published 7 марта, 18:50

Modified 7 марта, 18:54

Updated 7 марта, 18:54

Покиньте улицу: 7 марта объявили беспилотную опасность в Ростовской области

Покиньте улицу: 7 марта объявили беспилотную опасность в Ростовской области

7 марта 2025, 18:50
Фото: Минобороны России. Покиньте улицу: 7 марта объявили беспилотную опасность в Ростовской области

Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 7 марта

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Предупреждение об этом появилось у пользователей приложения МЧС вечером 7 марта.

О беспилотной опасности сообщили в 21.00 мск. Население попросили покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. При этом к окнам рекомендуют не подходить. В случае, если поблизости упадет обломок дрона, стекла могут рассыпаться и поранить находящихся рядом людей.

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Ранее беспилотную опасность объявляли прошлым вечером, 6 марта. К утру стало известно, что над Усть-Донецким районом уничтожили БПЛА. Еще три воздушных цели перехватили над акваторией Азовского моря. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

В тот же день врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы взрывов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Беспилотники#Беспилотная опасность
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