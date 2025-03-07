Покиньте улицу: 7 марта объявили беспилотную опасность в Ростовской области

О беспилотной опасности сообщили в 21.00 мск. Население попросили покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. При этом к окнам рекомендуют не подходить. В случае, если поблизости упадет обломок дрона, стекла могут рассыпаться и поранить находящихся рядом людей.