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Posted 7 марта, 09:26

Published 7 марта, 09:26

Modified 7 марта, 09:28

Updated 7 марта, 09:28

Мужчина в деловом костюме

Политолог Сухарь призвал создать в Ростовской области реестр обещаний чиновников

7 марта 2025, 09:26
Фото: master1305/freepik. Мужчина в деловом костюме
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Эксклюзив
Создание реестра обещаний чиновников — это многолетний запрос общества в Ростовской области на ответственность представителей исполнительной и законодательной власти за высказанные слова, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По информации в СМИ, первый публичный реестр в России, в котором будут освещены инициативы и обещания региональных властей, появится в Самарской области.

«Идея очень интересная. Неисполненных обещаний у нас действительно очень много. Чего стоит история с ростовским метро, которая звучала долгое время, с канатной дорогой. Даже история с ростовским трамваем, которую врио губернатора пока приостановил, показывает, что многие проекты и заявления нужно прорабатывать», — отмечает Александр Сухарь.
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Политолог подчеркивает, что в Ростовской области обсуждалось много прожектов, которые в достаточной степени не были изучены и проработаны. А порой просто вбрасывались общественности, как полагает собеседник, в политических целях.

«Но на мой взгляд, реестр должен быть значительно шире. И включать в себя не только обещания, но и популистские заявления, которые ничего общего с реальностью не имеют», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, что обещали и не сделали в Ростове в 2024 году.

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