Политолог Сухарь призвал создать в Ростовской области реестр обещаний чиновников

Posted 7 марта, 09:26
Published 7 марта, 09:26
Modified 7 марта, 09:28
Updated 7 марта, 09:28
По информации в СМИ, первый публичный реестр в России, в котором будут освещены инициативы и обещания региональных властей, появится в Самарской области.
«Идея очень интересная. Неисполненных обещаний у нас действительно очень много. Чего стоит история с ростовским метро, которая звучала долгое время, с канатной дорогой. Даже история с ростовским трамваем, которую врио губернатора пока приостановил, показывает, что многие проекты и заявления нужно прорабатывать», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог подчеркивает, что в Ростовской области обсуждалось много прожектов, которые в достаточной степени не были изучены и проработаны. А порой просто вбрасывались общественности, как полагает собеседник, в политических целях.
«Но на мой взгляд, реестр должен быть значительно шире. И включать в себя не только обещания, но и популистские заявления, которые ничего общего с реальностью не имеют», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, что обещали и не сделали в Ростове в 2024 году.