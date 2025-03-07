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Posted 7 марта, 12:51

Published 7 марта, 12:51

Modified 7 марта, 12:51

Updated 7 марта, 12:51

Половина жителей юга России уверена, что на решение об открытии вклада повлияли медиа

Половина жителей юга России уверена, что на решение об открытии вклада повлияли медиа

7 марта 2025, 12:51
Фото: Изображение Midjourney.
Причем 61% опрошенных отметили, что основным источником этой информации служат для них сайты банков и интернет СМИ — 40%.

Причем 61% опрошенных отметили, что основным источником этой информации служат для них сайты банков и интернет СМИ — 40%. Для 9% опрошенных информация оказалась вовсе не интересна.

Большинство респондентов пояснили что освещение банковских вкладов в СМИ объективно, однако иногда банки преувеличивают выгоду.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки заметила практически половина опрошенных, почти половина россиян, а 34% респондентов встречали такие новости время от времени.

По мнению большинства респондентов, медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти опрошенных отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

Также на восприятие привлекательности вкладов сильно повлияли банковские программы с повышенными ставками (46%) и сообщения о росте процентных ставок (36%). Привлекла клиентов и реклама банковских продуктов и акций, которая была подкреплена советами экспертов о выгоде вкладов.

На решение об открытии вклада в наибольшей степени повлияла реклама банков и их предложений. В целом по России об этом заявило 63% опрошенных. Примерно треть россиян полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 23% респондентов обратили внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.

Добавим, что опрос проведен специалистами ВТБ с 24 февраля по 3 марта из репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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