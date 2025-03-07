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Posted 7 марта, 14:11

Published 7 марта, 14:11

Modified 7 марта, 14:13

Updated 7 марта, 14:13

Дома в Ростове

Риелтор раскрыла секрет, как выгодно арендовать квартиру в Ростове-на-Дону

7 марта 2025, 14:11
Фото: rostovgazeta.ru. Дома в Ростове
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Эксклюзив
Жилье рядом с центром Ростова может оказаться дешевле, чем в отдаленном спальном районе. Почему — корреспондент RostovGazeta выяснил у ростовского риелтора Алисы Фоминой.

Ростовский риелтор Алиса Фомина отмечает, что при выборе выгодного жилья для аренды нужно учитывать все расходы.

«Даже самое дешевое жилье на окраине может в итоге оказаться для нанимателя дороже квартиры рядом с центром Ростова. Подумайте, сколько и как вы будете добираться до работы, где будете покупать продукты, где проводить досуг. Посчитайте, как много электроэнергии вы потребляете и какой техникой привыкли пользоваться, чем квартира оборудована. В домах с газификацией за электричество придется платить больше», — поясняет эксперт.

Алиса Фомина советует прибавлять расходы на эти цели к стоимости аренды, чтобы понять реальную выгоду квартиры.

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«Условно, если одна квартира дороже другой на 5-10 тысяч, но вы сможете ходить на работу пешком, покупать продукты в недорогих магазинах рядом, экономить на доставках и транспорте и не докупать недостающую технику и мебель, не тратить время в пробках по дороге домой — разница окупится», — объясняет риелтор.

Ранее RostovGazeta писала о том, как купить квартиру в Ростове и два года не платить за нее.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жилье#Аренда недвижимости#Аренда#Аренда жилья
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