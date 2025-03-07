Риелтор раскрыла секрет, как выгодно арендовать квартиру в Ростове-на-Дону

Posted 7 марта, 14:11
Published 7 марта, 14:11
Modified 7 марта, 14:13
Updated 7 марта, 14:13
Ростовский риелтор Алиса Фомина отмечает, что при выборе выгодного жилья для аренды нужно учитывать все расходы.
«Даже самое дешевое жилье на окраине может в итоге оказаться для нанимателя дороже квартиры рядом с центром Ростова. Подумайте, сколько и как вы будете добираться до работы, где будете покупать продукты, где проводить досуг. Посчитайте, как много электроэнергии вы потребляете и какой техникой привыкли пользоваться, чем квартира оборудована. В домах с газификацией за электричество придется платить больше», — поясняет эксперт.
Алиса Фомина советует прибавлять расходы на эти цели к стоимости аренды, чтобы понять реальную выгоду квартиры.
«Условно, если одна квартира дороже другой на 5-10 тысяч, но вы сможете ходить на работу пешком, покупать продукты в недорогих магазинах рядом, экономить на доставках и транспорте и не докупать недостающую технику и мебель, не тратить время в пробках по дороге домой — разница окупится», — объясняет риелтор.
Ранее RostovGazeta писала о том, как купить квартиру в Ростове и два года не платить за нее.