Риелтор раскрыла секрет, как выгодно арендовать квартиру в Ростове-на-Дону

«Даже самое дешевое жилье на окраине может в итоге оказаться для нанимателя дороже квартиры рядом с центром Ростова. Подумайте, сколько и как вы будете добираться до работы, где будете покупать продукты, где проводить досуг. Посчитайте, как много электроэнергии вы потребляете и какой техникой привыкли пользоваться, чем квартира оборудована. В домах с газификацией за электричество придется платить больше», — поясняет эксперт.