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Posted 7 марта, 13:25

Published 7 марта, 13:25

Modified 7 марта, 14:38

Updated 7 марта, 14:38

Авто в пробке

Ростов-на-Дону встал в девятибалльных пробках 7 марта

7 марта 2025, 13:25
Фото: Unsplash. Авто в пробке
Центр Ростова-на-Дону встал намертво. Автомобили не могут проехать примерно по 13 улицам. Информацию опубликовал сервис «Яндекс Карты».

В пятницу днем, 7 марта, в Ростове-на-Дону выросли огромные пробки. Дорожный затор охватил минимум 13 улиц: Ворошиловский, Большую Садовую, Максима Горького, Буденновский, Красноармейскую, Соколова, Социалистическую, Тургеневскую, Соборный, Варфоломеева, Текучева, Михаила Нагибина и Лермонтовский.

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Многокилометровые пробки парализовали больше 10 улиц в центре Ростова-на-Дону
Многокилометровые пробки парализовали больше 10 улиц в центре Ростова-на-Дону. Фото: Яндекс. Карты

Однако самые длинные парализованные участки можно заметить на Красноармейской улице между домами №1Б и №155, на улице Максима Горького на отрезке от строена №100 до здания №184, а также на Ворошиловском проспекте на участке от площади Гагарина до дома №32/104.

Добавим, что общая длина всех пробок превышает 11 километров.

По данным онлайн-сервиса, загруженность города оценивается в девять баллов к 16.30 мск.

Ранее стало известно, что водитель погиб, толкая заглохшее авто с дороги в Таганроге. Его сбила одна машина, а затем переехала другая.

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