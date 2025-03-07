Ростов-на-Дону встал в девятибалльных пробках 7 марта

Posted 7 марта, 13:25
Published 7 марта, 13:25
Modified 7 марта, 14:38
Updated 7 марта, 14:38
В пятницу днем, 7 марта, в Ростове-на-Дону выросли огромные пробки. Дорожный затор охватил минимум 13 улиц: Ворошиловский, Большую Садовую, Максима Горького, Буденновский, Красноармейскую, Соколова, Социалистическую, Тургеневскую, Соборный, Варфоломеева, Текучева, Михаила Нагибина и Лермонтовский.
Однако самые длинные парализованные участки можно заметить на Красноармейской улице между домами №1Б и №155, на улице Максима Горького на отрезке от строена №100 до здания №184, а также на Ворошиловском проспекте на участке от площади Гагарина до дома №32/104.
Добавим, что общая длина всех пробок превышает 11 километров.
По данным онлайн-сервиса, загруженность города оценивается в девять баллов к 16.30 мск.
Ранее стало известно, что водитель погиб, толкая заглохшее авто с дороги в Таганроге. Его сбила одна машина, а затем переехала другая.