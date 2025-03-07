«Скорая пыталась откачать»: в Ростове-на-Дону женщина умерла у подъезда многоэтажки

Posted 7 марта, 11:15
Published 7 марта, 11:15
Modified 7 марта, 11:17
Updated 7 марта, 11:17
На видео, которое опубликовал источник, можно заметить, как женщина лежит на тротуаре, а один из сотрудников скорой помощи делает ей непрямой массаж сердца.
«Женщина умерла на Нагибина, 23. Врачи скорой попытались откачать, но тщетно», — пишет телеграм-канал.
По данному адресу находится шестиэтажный многоквартирный дом. Судя по обстановке на видео, женщина скончалась возле одного из подъездов.
Уточним, что официальных данных по этому поводу пока не появилось. Причина смерти женщина неизвестна.