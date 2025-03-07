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Posted 7 марта, 12:06

Published 7 марта, 12:06

Modified 7 марта, 12:08

Updated 7 марта, 12:08

Военный у монитора

Слюсарь рассказал, как жителям Ростовской области получать сообщения об атаках БПЛА

7 марта 2025, 12:06
Фото: Mil.ru. Военный у монитора

Слюсарь прокомментировал проблемы в работе экстренных сирен в Ростовской области

Жители Ростовской области закидали врио губернатора Юрия Слюсаря многочисленными жалобами на работу сирен. В связи с этим глава региона пообещал усилить меры информирования населения.

В личном телеграм-канале Слюсарь рассказал, что получает большое количество комментариев, которые касаются плохой работы систем экстренного оповещения населения. Дончане пишут, что некоторые сирены работают с опозданием, а другие — и вовсе молчат.

Врио губернатора уточнил, что в регионе усилят меры информирования жителей. Кроме того, если ориентироваться на сирены сложно, то все актуальные сведения можно получать через приложение МЧС России. Оно присылает push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации.

«Они настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на мобильном устройстве для точного отображения информации», — подметил Слюсарь.

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Однако жители Ростовской области отвечают, что приложение не так эффективно, как про него говорят: « К сожалению, геолокация не всегда верна, и даже сообщения приходят от другого района, я живу в Неклиновском, а приходят сообщения об опасности Миллеровского района».

«Приложение-то есть, но в случае, если в моем населенном пункте выключают свет, то связи нет и, естественно, нет интернета. То как быть?», — спрашивает пользователь.

«Только надо понимать, что огромное количество пожилых людей в области, у которых на телефонах нет этого приложения», — пишет подписчик.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угроз взрывов.

А у вас установлено приложение МЧС России? Вас устраивает его работа?
Да, есть. Уведомления приходят нужные и всегда вовремя
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