Сотрудники гуковского водоканала массово попадают в больницу из-за травм

Posted 7 марта, 10:19
Published 7 марта, 10:19
Modified 7 марта, 10:21
Updated 7 марта, 10:21
Прошедший в начале феврале снегопад, к которому всю зиму готовились коммунальщики Ростова и области, привел к множеству негативных последствий. Под тяжестью снега падали деревья, гас свет, образовывались пробки на дорогах.
Жители Ростова жаловались на сильный гололед. А в жуткой аварии на трассе «Новошахтинск-Гуково» погиб пожилой водитель. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, металл автомобиля при столкновении покорежился, стекла вылетели, а корпус машины деформировался.
«В этой аварии погиб сторож очистных сооружений. Но никто не уточняет, что пострадала и девушка. Это сотрудники гуковского водоканала. Девушка сейчас лежит в больнице в тяжелейшем состоянии. А между тем, люди на своей машине ехали на работу», — отмечает сотрудница водоканала Елена [имя изменено — прим. редакции].
Собеседница объясняет, что трасса, где произошла страшная авария, была убрана от снега. Но сотрудники водоканала не могли свернуть с нее на дорогу к рабочему участку.
«Им якобы позвонили с работы и велели сворачивать на другой путь. Дескать, здесь дорога не была очищена, и по ней не проехать. Водитель стал искать другой путь, пытался разворачиваться на машине, и тут произошла авария», — уточняет Елена.
По ее словам, ситуация на дорогах в хуторе Калинов после снегопада не улучшалась. Люди пешком добирались на работу, идя с трассы порядка двух километров.
«Накануне аварии еще одна сотрудница шла на работу, и подходя к зданиям участка упала и сломала руку. На это никто не обратил внимания, решив, что просто ушиб. А она сейчас находится с серьезным переломом в больнице», — отмечает сотрудница водоканала.
Жительница Гукова подозревает, что виновные в получении травм сотрудниками водоканала в хуторе Калинов пытаются теперь уйти от ответственности.
В администрации Красносулинского района сообщили, что за расчистку дорог в хуторе Калинов отвечает глава Гуково-Гнилушевского сельского поселения. Однако дозвониться в поселение не удалось — линия постоянно была «перегружена».
Не удалось корреспонденту RostovGazeta получить объяснение ситуации и в приемной филиала «Гуково-Зверевский» ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения».
«Руководителя нет на месте, а я не могу отвечать на такие вопросы», — сообщили в приемной филиала на вопрос корреспондента о том, убирают ли снег и гололед возле зданий организации в хуторе Калинов.
Редакция направила официальные запросы, информация уточняется.
Депутат Ирина Полякова высказывает мнение, что пока не будет понимания, кто несет ответственность за зимнее содержание дорог на конкретной территории, все будут ссылаться друг на друга.
«Нужно смотреть, где именно люди получали травмы от падения на льду. В частности, по правилам благоустройства, несколько метров от учреждения очищать дорожки от льда и снега должны дворники организации. А людям необходимо фиксировать свои переломы. Понятно, что когда человек получил травму, испытывает боль, ему не до скрупулезного чтения, что написал врач. Но если врач напишет, что это бытовая травма, то статистика переломов из-за некачественного содержания зимних дорог и тротуаров будет некорректной», — отмечает собеседница.
Депутат считает, что на ситуацию с травмами сотрудников гуковского водоканала в хуторе Калинов должна обратить внимание прокуратура. Это необходимо для того, чтобы не возникло попыток сокрытия статистики.
Собеседница подчеркивает, что февраль уже закончился, на календаре — март, и счета подрядчиков, которые обслуживали зимой дороги, закрыты. Это значит, что по контрактам они должны получить деньги.
«А я, например, знаю несколько улиц в Каменске-Шахтинском, включенные в контракты, где никакие работы — ни по механизированной расчистке снега, ни по посыпке пескосоляной смесью не проводились. Мы проверяли, как у нас убираются дороги. Согласно контракту, оказалось, что у нас есть даже круглосуточная бригада, и на это предусмотрено 300 тысяч рублей бюджетных денег. А по факту мы запротоколировали отсутствие работ, вызывая на место представителей ГАИ и участковых», — говорит Ирина Полякова.
Однако, как напоминает депутат, счета закрыты и по ним подрядчику должны выплатить деньги.
«Но давайте откровенно — если подрядчику не хватало выделенных средств на качественную работу, то зачем тогда проводился этот конкурс? Почему компания участвовала в нем, зная, что суммы не хватит на эффективное зимнее содержание дорог и тротуаров? Получается, как говорится, „мы красим губы, замыливая глаза?“ — задается вопросом собеседница.
По словам депутата, если работы по расчистке снега в хуторе Калинов возложены на главу сельского поселения, как об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta, то нужно понимать — каким образом он берет на себя эту ответственность.
«Проводился ли конкурсный отбор на зимнее содержание дорог? Или у главы поселения есть лопаты и запас пескосоляной смеси? И если у него изначально ничего этого не было, то как он мог содержать дороги?» — недоумевает собеседница.
Напомним, что в декабре 2023 года в травмпункты Ростова обращалось огромное число горожан, пострадавших от гололеда. Тогда RostovGazeta подробно выясняла, как и куда обращаться жителям донского края, чтобы в судебном порядке возместить компенсацию вреда.