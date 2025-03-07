Сотрудники гуковского водоканала массово попадают в больницу из-за травм

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Гибель и травмы Кто ответственный за уборку дорог от льда и снега Зимняя статистика «Красим губы, замыливаем глаза»

В редакцию RostovGazeta обратилась сотрудница гуковского водоканала. Она рассказала о большом числе травм у коллег, которые получены из-за не расчищенных от льда и снега дорог к рабочему участку очистных сооружений на улице Ленина в хуторе Калинов Красносулинского района.