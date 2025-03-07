Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров пытался выйти из СИЗО

Posted 7 марта, 15:22
Published 7 марта, 15:22
Modified 7 марта, 15:24
Updated 7 марта, 15:24
Напомним, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля включительно. Однако по словам адвокатов, советник не признает свою вину, поэтому и решил обжаловать решение суда.
Так, 7 марта апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения без изменений.
Ранее RostovGazeta писала, что по этому же делу под домашний арест попал и замгубернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.