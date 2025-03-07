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Posted 7 марта, 15:22

Published 7 марта, 15:22

Modified 7 марта, 15:24

Updated 7 марта, 15:24

Суд отклонил жалобу советника губернатора Виктора Гончарова на арест

Советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров пытался выйти из СИЗО

7 марта 2025, 15:22
Фото: Правительство Ростовской области. Суд отклонил жалобу советника губернатора Виктора Гончарова на арест
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда отклонила жалобу советника губернатора региона Виктора Гончарова на арест по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Напомним, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Виктору Гончарову в виде ареста до 20 апреля включительно. Однако по словам адвокатов, советник не признает свою вину, поэтому и решил обжаловать решение суда.

Так, 7 марта апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения без изменений.

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Ранее RostovGazeta писала, что по этому же делу под домашний арест попал и замгубернатора — министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.

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