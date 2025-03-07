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Posted 7 марта, 12:30

Published 7 марта, 12:30

Modified 7 марта, 12:34

Updated 7 марта, 12:34

Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону

Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону

7 марта 2025, 12:30
Фото: ТГ #Это Ростов. Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начался пожар в здании на улице Обороны. Густой дым валит с крыши старинного дома, кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

В субботу днем, 7 марта, примерно в 15.10 мск стало известно, что в центре Ростова-на-Дону горит особняк, известный как доходный дом Савушкина. Вековое здание находится по адресу улица Обороны, 81.

На кадрах видно, что очаг возгорания находится на крыше строения. Огромные клубы белого дыма интенсивно прорываются сквозь фасад, а ветер разносит их по округе. Также на видео можно заметить и языки пламени.

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Видео: ТГ #Это. Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону

Очевидцы говорят, что жильцам приходится экстренно выбегать на улицу. Также они назвали и возможную причину возгорания — замыкание проводки.

Добавим, что по информации МЧС России по Ростовской области к тушению пожара привлечены 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. Однако истинные причины возгорания пока неизвестны.

Ранее RostovGazeta писала о том, что пожар в вольере с капибарами случился в Ростовском зоопарке.

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