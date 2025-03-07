Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону

Posted 7 марта, 12:30
Published 7 марта, 12:30
Modified 7 марта, 12:34
Updated 7 марта, 12:34
В субботу днем, 7 марта, примерно в 15.10 мск стало известно, что в центре Ростова-на-Дону горит особняк, известный как доходный дом Савушкина. Вековое здание находится по адресу улица Обороны, 81.
На кадрах видно, что очаг возгорания находится на крыше строения. Огромные клубы белого дыма интенсивно прорываются сквозь фасад, а ветер разносит их по округе. Также на видео можно заметить и языки пламени.
Очевидцы говорят, что жильцам приходится экстренно выбегать на улицу. Также они назвали и возможную причину возгорания — замыкание проводки.
Добавим, что по информации МЧС России по Ростовской области к тушению пожара привлечены 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. Однако истинные причины возгорания пока неизвестны.
Ранее RostovGazeta писала о том, что пожар в вольере с капибарами случился в Ростовском зоопарке.