Тарифы ЖКУ планируют поднять в Ростовской области на 12,5%

Согласно распоряжению врио губернатора Юрия Слюсаря, цены поднимут с 1 июля 2025 года. В среднем ЖКУ подорожают на 12%. В том числе электричество вырастет в стоимости на 12,5%. Один киловатт будет обходиться в 4,13 рубля в пределах соцнормы и в 5,76 рубля — сверх нее.