Тарифы ЖКУ планируют поднять в Ростовской области на 12,5%

Posted 7 марта, 07:53
Published 7 марта, 07:53
Modified 7 марта, 07:55
Updated 7 марта, 07:55
Согласно распоряжению врио губернатора Юрия Слюсаря, цены поднимут с 1 июля 2025 года. В среднем ЖКУ подорожают на 12%. В том числе электричество вырастет в стоимости на 12,5%. Один киловатт будет обходиться в 4,13 рубля в пределах соцнормы и в 5,76 рубля — сверх нее.
Вывоз мусора, водоснабжение и отопление увеличится в цене на 9,6-10,3%. В случае с первым цена вырастет до 629 рублей за кубометр. Тариф на водоснабжение будет стоить 61,94 рубля за один кубометр. А одна гигакалория при отоплении обойдется в 2752 рубля.
Ранее стало известно, насколько подорожал бензин в Ростовской области.