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Posted 7 марта, 07:53

Published 7 марта, 07:53

Modified 7 марта, 07:55

Updated 7 марта, 07:55

Коммуникации ЖКХ

Тарифы ЖКУ планируют поднять в Ростовской области на 12,5%

7 марта 2025, 07:53
Фото: 1MI. Коммуникации ЖКХ

Тарифы ЖКУ в Ростовской области вырастут летом сразу на 12,5%

В Ростовской области запланирован рост цен на тарифы жилищно-коммунальных услуг. Рассказываем, когда и насколько они подорожают.

Согласно распоряжению врио губернатора Юрия Слюсаря, цены поднимут с 1 июля 2025 года. В среднем ЖКУ подорожают на 12%. В том числе электричество вырастет в стоимости на 12,5%. Один киловатт будет обходиться в 4,13 рубля в пределах соцнормы и в 5,76 рубля — сверх нее.

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Вывоз мусора, водоснабжение и отопление увеличится в цене на 9,6-10,3%. В случае с первым цена вырастет до 629 рублей за кубометр. Тариф на водоснабжение будет стоить 61,94 рубля за один кубометр. А одна гигакалория при отоплении обойдется в 2752 рубля.

Ранее стало известно, насколько подорожал бензин в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Отопление#Электричество#Водоснабжение#ЖКУ#Тарифы#Губернатор#Ростов-на-Дону#Юрий Слюсарь#Вывоз мусора#Ростовская область
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