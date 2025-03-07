Центр Ростова перекрыли из-за пожара в доме у Центрального рынка

Posted 7 марта, 13:52
Published 7 марта, 13:52
Modified 7 марта, 13:54
Updated 7 марта, 13:54
Напомним, что в пятницу днем, 7 марта, начал гореть чердак дореволюционного здания, расположенного по адресу улица Обороны, 81. Огонь охватил 300 квадратных метров территории. Возгорание ликвидируют 26 спасателей и восемь единиц спецтехники.
Скрябин предупредил, что в связи с происшествием улица Обороны будет временно перекрыта в створе между переулками Семашко и Газетным.
Жители донской столицы подметили, что сегодня и так трудно проехать в центре, а тут еще и дополнительные ограничения: «Надеюсь, это не на долго. А то в центре и так не проехать».
Добавим, что ростовчанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для передвижения.
Ранее у RostovGazeta появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове.