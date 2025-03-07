rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 13:52

Published 7 марта, 13:52

Modified 7 марта, 13:54

Updated 7 марта, 13:54

Улицу Обороны перекрыли из-за пожара в дореволюционном здании в Ростове

Центр Ростова перекрыли из-за пожара в доме у Центрального рынка

7 марта 2025, 13:52
Фото: rostovgazeta.ru. Улицу Обороны перекрыли из-за пожара в дореволюционном здании в Ростове
В центре Ростова-на-Дону произошло возгорание на чердаке жилого многоквартирного дома на Обороны. Из-за этого пришлось перекрыть часть улицы, сообщает и.о главы администрации города Александр Скрябин в личном телеграм-канале.

Напомним, что в пятницу днем, 7 марта, начал гореть чердак дореволюционного здания, расположенного по адресу улица Обороны, 81. Огонь охватил 300 квадратных метров территории. Возгорание ликвидируют 26 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Скрябин предупредил, что в связи с происшествием улица Обороны будет временно перекрыта в створе между переулками Семашко и Газетным.

Разрушительная стихия огня: фото и видео пожара на складе в Ростове 22 февраля
Узнать подробнее

Жители донской столицы подметили, что сегодня и так трудно проехать в центре, а тут еще и дополнительные ограничения: «Надеюсь, это не на долго. А то в центре и так не проехать».

Добавим, что ростовчанам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для передвижения.

Ранее у RostovGazeta появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове.

Читайте также:
«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в РостовеПолный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-ДонуДым на весь центр города: появились кадры пожара в вековом доме на Обороны в Ростове
#Валерия Кострова#Последние новости Ростова на сегодня#Ограничения движения#Ростов-на-Дону#Перекрытие дорог#Транспорт#Возгорание#Общество#Ростовская область#Пожар#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика