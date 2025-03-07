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Posted 7 марта, 04:37

Published 7 марта, 04:37

Modified 7 марта, 04:37

Updated 7 марта, 04:37

Услуги для пенсионеров и инвалидов подорожают в Ростове-на-Дону в 2025 году

Услуги для пенсионеров и инвалидов подорожают в Ростове-на-Дону в 2025 году

7 марта 2025, 04:37
Фото: 1MI. Услуги для пенсионеров и инвалидов подорожают в Ростове-на-Дону в 2025 году
В Ростове подорожает часть социальных услуг для инвалидов и пенсионеров. Проект постановления появился на сайте городской администрации.

В марте 2024 года кратковременный присмотр за детьми стоил 84 рубля. В 2025 году стоимость данной услуги выросла до 118,7 рубля. Прогулка с детьми-инвалидами и их сопровождение в учебные организации и на культурные мероприятия за год подорожала на семь рублей и составила 158 рублей. Организация досуга выросла на четыре рубля (с 75 до 79 рублей). Услуга кормления подорожала на три рубля (с 67 до 70 рублей).

Самой дорогой услугой оказалось предоставление автотранспорта — 176 рублей (в 2024 году — 169 рублей).

Без изменения остались срочные бесплатные услуги. Среди них — обеспечение питанием, предметами первой необходимости, а также содействие в получении временного жилья, юридической помощи и экстренной психологической помощи.

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Ранее RostovGazeta назвала способы, как ростовчанам увеличить пенсию в 2025 году.

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