Услуги для пенсионеров и инвалидов подорожают в Ростове-на-Дону в 2025 году

Posted 7 марта, 04:37
Published 7 марта, 04:37
Modified 7 марта, 04:37
Updated 7 марта, 04:37
В марте 2024 года кратковременный присмотр за детьми стоил 84 рубля. В 2025 году стоимость данной услуги выросла до 118,7 рубля. Прогулка с детьми-инвалидами и их сопровождение в учебные организации и на культурные мероприятия за год подорожала на семь рублей и составила 158 рублей. Организация досуга выросла на четыре рубля (с 75 до 79 рублей). Услуга кормления подорожала на три рубля (с 67 до 70 рублей).
Самой дорогой услугой оказалось предоставление автотранспорта — 176 рублей (в 2024 году — 169 рублей).
Без изменения остались срочные бесплатные услуги. Среди них — обеспечение питанием, предметами первой необходимости, а также содействие в получении временного жилья, юридической помощи и экстренной психологической помощи.