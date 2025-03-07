Услуги для пенсионеров и инвалидов подорожают в Ростове-на-Дону в 2025 году

В марте 2024 года кратковременный присмотр за детьми стоил 84 рубля. В 2025 году стоимость данной услуги выросла до 118,7 рубля. Прогулка с детьми-инвалидами и их сопровождение в учебные организации и на культурные мероприятия за год подорожала на семь рублей и составила 158 рублей. Организация досуга выросла на четыре рубля (с 75 до 79 рублей). Услуга кормления подорожала на три рубля (с 67 до 70 рублей).