В 2024 году НПФ ВТБ занял первое место на рынке по размеру активов

В 2024 году 700 тыс. человек заключили с НПФ ВТБ договоры по программе долгосрочных сбережений и внесли на свои счета более 33 млрд рублей. Средний чек участника программы составил 47,7 тыс. рублей. Почти 45 тыс. клиентов перевели свои накопления по обязательному пенсионному страхованию в ПДС, объем переведенных средств превысил 11 млрд рублей. Эти деньги уже поступили на их счета долгосрочных сбережений.