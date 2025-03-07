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Posted 7 марта, 15:11

Published 7 марта, 15:11

Modified 7 марта, 15:13

Updated 7 марта, 15:13

В 2024 году НПФ ВТБ занял первое место на рынке по размеру активов

В 2024 году НПФ ВТБ занял первое место на рынке по размеру активов

7 марта 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney.
По итогам 2024 года совокупные активы ВТБ Пенсионный фонд превысили 1,1 трлн рублей, более 11 млн клиентов выбрали фонд для формирования своих пенсионных средств. Прирост этих показателей за полгода составил 7% и 5% соответственно.

В 2024 году 700 тыс. человек заключили с НПФ ВТБ договоры по программе долгосрочных сбережений и внесли на свои счета более 33 млрд рублей. Средний чек участника программы составил 47,7 тыс. рублей. Почти 45 тыс. клиентов перевели свои накопления по обязательному пенсионному страхованию в ПДС, объем переведенных средств превысил 11 млрд рублей. Эти деньги уже поступили на их счета долгосрочных сбережений.

«Объем средств, привлеченных фондом по договорам ПДС и НПО, за 6 месяцев прошлого года вырос на 31% и достиг 147 млрд рублей. В совокупности количество участников этих программ в НПФ ВТБ превысило 1,3 млн человек по итогам 2024 года. Прирост по сравнению с первым полугодием составил 75%. ВТБ Пенсионный фонд также выполнил все обязательства по выплатам пенсий своим клиентам: 14 млрд рублей мы выплатили по ОПС и почти 5 млрд рублей — по НПО. Сегодня у нас более 213 тыс. человек получают пенсионные выплаты», — комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

Объем средств клиентов по ОПС на 31 декабря превысил 926 млрд рублей, количество застрахованных лиц составляет 9,7 млн человек. НПФ ВТБ занимает первое место по размеру активов, количеству застрахованных лиц и объему пенсионных накоплений под управлением, согласно данным отчета Банка России по основным показателям НПФ на 30 сентября 2024 года.

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