В Минобороны России сообщили о попытке атаковать Ростовскую область с воздуха

Posted 7 марта, 20:53
Published 7 марта, 20:53
Modified 8 марта, 16:01
Updated 8 марта, 16:01
Средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) сработали в период с 20.15 по 22.45 мск. За два с половиной часа военные уничтожили четыре боевых БПЛА над донским регионом.
Всего в это время удалось перехватить 43 летательных аппарата. Помимо Ростовской области, дроны сбили над Краснодарским краем (21 штуку), Брянской областью (девять штук), Азовским морем (шесть штук) и Белгородской области (два штуки). Над Курской областью на части разлетелся один дрон.
Ранее RostovGazeta сообщала о беспилотной опасности на Дону. Население просили зайти в помещения без окон и не выходить пока на улицу. Предупреждение продолжает действовать.