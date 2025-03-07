В Минобороны России сообщили о попытке атаковать Ростовскую область с воздуха

Всего в это время удалось перехватить 43 летательных аппарата. Помимо Ростовской области, дроны сбили над Краснодарским краем (21 штуку), Брянской областью (девять штук), Азовским морем (шесть штук) и Белгородской области (два штуки). Над Курской областью на части разлетелся один дрон.