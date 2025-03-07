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Posted 7 марта, 20:53

Published 7 марта, 20:53

Modified 8 марта, 16:01

Updated 8 марта, 16:01

В Минобороны сообщили о попытке атаковать Ростовскую область с воздуха

В Минобороны России сообщили о попытке атаковать Ростовскую область с воздуха

7 марта 2025, 20:53
Фото: Минобороны России. В Минобороны сообщили о попытке атаковать Ростовскую область с воздуха
Ростовскую область пытались атаковать украинскими беспилотниками. Воздушную атаку отразили вечером 7 марта, сообщает Минобороны России.

Средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) сработали в период с 20.15 по 22.45 мск. За два с половиной часа военные уничтожили четыре боевых БПЛА над донским регионом.

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Всего в это время удалось перехватить 43 летательных аппарата. Помимо Ростовской области, дроны сбили над Краснодарским краем (21 штуку), Брянской областью (девять штук), Азовским морем (шесть штук) и Белгородской области (два штуки). Над Курской областью на части разлетелся один дрон.

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Ранее RostovGazeta сообщала о беспилотной опасности на Дону. Население просили зайти в помещения без окон и не выходить пока на улицу. Предупреждение продолжает действовать.

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