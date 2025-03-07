В Ростове изменится схема маршрута № 84. Как он теперь будет ходить?

Posted 7 марта, 07:22
Published 7 марта, 07:22
Modified 7 марта, 07:24
Updated 7 марта, 07:24
Схема движения автобуса изменится благодаря результатам опроса, который проводили среди горожан. Теперь транспорт после разворота на проспекте 40-летия Победы будет поворачивать на улицу Вересаева, а оттуда — на Берберовскую улицу.
Затем автобус проедет вдоль рощи Александровского лесопитомника и два садовых товарищества — «Ириния» и «Восток». Маршрут продлили вплоть до отстойно-разворотной площадки в поселке Александровка.
Ранее RostovGazeta писала, что на 60-и маршрутах отменили бумажные билеты при оплате проезда. О том, почему от них отказались — читайте в материале.