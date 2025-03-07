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Posted 7 марта, 07:22

Published 7 марта, 07:22

Modified 7 марта, 07:24

Updated 7 марта, 07:24

Главный автовокзал Ростова-на-Дону

В Ростове изменится схема маршрута № 84. Как он теперь будет ходить?

7 марта 2025, 07:22
Фото: 1MI. Главный автовокзал Ростова-на-Дону

В Ростове изменится схема маршрута № 84

В субботу, 8 марта, изменится схема движения автобуса № 84 «ЖК Вересаево — Главный автовокзал». О том, как он будет ходить, рассказали в пресс-службе горадминистрации Ростова.

Схема движения автобуса изменится благодаря результатам опроса, который проводили среди горожан. Теперь транспорт после разворота на проспекте 40-летия Победы будет поворачивать на улицу Вересаева, а оттуда — на Берберовскую улицу.

Затем автобус проедет вдоль рощи Александровского лесопитомника и два садовых товарищества — «Ириния» и «Восток». Маршрут продлили вплоть до отстойно-разворотной площадки в поселке Александровка.

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Ранее RostovGazeta писала, что на 60-и маршрутах отменили бумажные билеты при оплате проезда. О том, почему от них отказались — читайте в материале.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Администрация#Городская администрация
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