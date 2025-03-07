В Ростове три улицы намертво встали в пробку из-за ДТП с автобусом

Posted 7 марта, 09:22
Published 7 марта, 09:22
Modified 7 марта, 09:24
Updated 7 марта, 09:24
«Как два человека могут парализовать весь район. 90 автобус и манипулятор столкнулись на Вятской/Днепровском. Движение перекрыто», — пишет источник.
На кадрах, которые предоставил телеграм-канал, можно заметить, что автобус действительно занял почти всю проезжую часть. Механических повреждений транспорта на фото не видно.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», самые большие пробки зафиксировали на Днепровском переулке. Вся улица (1,7 километра) окрасилась в «бордовый» из-за скопления машин.
Также в пробках оказалась улица Вятская. Там затор растянулся на два километра. Большое скопление машин продолжительностью в 1,9 километров зафиксировали и на Каскадной улице.
Уточним, что сотрудники региональной Госавтоинспекции пока не комментировали данный инцидент.