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Posted 7 марта, 12:33

Published 7 марта, 12:33

Modified 7 марта, 12:35

Updated 7 марта, 12:35

Сосредоточенный мужчина в костюме

«Вовремя уйти»: политолог рассказал, почему в Ростовской области увольняют чиновников

7 марта 2025, 12:33
Фото: Unsplash. Сосредоточенный мужчина в костюме

Политолог рассказал, почему в Ростовской области увольняют чиновников

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Эксклюзив
Практика увольнения чиновников продолжится в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что Юрий Слюсарь освободил от должности заместителя губернатора Дона Вадима Артемова. Уточняется, что Артемов занимал пост порядка 15 лет, и покинул его в связи с выходом на пенсию.

«На самом деле сейчас настало время полной „зачистки“ тех, кто работал с экс-губернатором Голубевым. Видимо, Слюсарь решил постепенно убрать всех. Хотя, насколько я знаю, еще остаются „долгожители“, — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог полагает, что большая часть из тех, кто работал с экс-губернатором, или уйдут сами, или их уберут, или они перейдут на другие должности.

«Как правило, на фоне прихода Слюсаря многие уже подыскивают себе варианты, чтобы случайно не попасть под уголовное преследование. Вовремя уйти — это самое главное. Думаю, что дальше эта практика продолжится в Ростовской области. В любом случае, сейчас никто из команды Голубева не имеет гарантий, что останется на посту. Впереди — выборы губернатора. А после них, фактически, всех будут переназначать заново. Думаю, что после выборов, из команды экс-губернатора практически никого не останется», — комментирует эксперт.
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