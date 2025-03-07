ВТБ объявил призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

Победители дистанции на 50 км свободным стилем среди мужчин и женщин получат по 400 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч рублей. Лидеры гонки классического стиля на 50 км будут награждены призами в 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей в соответствии с их позицией в рейтинге. Лыжники любого стиля, занявшие с 4 по 10 строчку на финише, получат от 25 тысяч до 5 тысяч рублей. На дистанции в 25 км среди мужчин и женщин обладатели золота будут награждены суммами в 25 тысяч рублей, серебряные медали принесут владельцам 15 тысяч, а бронза — 10 тысяч рублей.