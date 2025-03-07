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Posted 7 марта, 12:39

Published 7 марта, 12:39

Modified 7 марта, 12:39

Updated 7 марта, 12:39

ВТБ предупреждает о мошеннических схемах перед 8 марта

ВТБ предупреждает о мошеннических схемах перед 8 марта

7 марта 2025, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.
ВТБ фиксирует усиление мошеннической активности с приближением 8 марта.

Злоумышленники используют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылка вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах.

Наиболее часто перед 8 марта встречаются следующие мошеннические темы:

Ложные предложения о знакомствах. Мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные «проблемы», которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции.

Доставка цветов. Женщинам звонят и сообщают о якобы заказанной доставке цветов на их имя. Для получения букета просят назвать адрес доставки и код из СМС-сообщения, который на деле оказывается от входа в личный кабинет госпортала или банковского приложения.

Рассылка вредоносных поздравительных открыток. При открытии файла на устройство загружается вредоносная программа, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к управлению смартфоном жертвы.

Фишинговые письма с подарками по промокоду. Часто такие ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, на которой просят внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода.

«Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках. При этом жертвами мошенников могут стать как женщины, так и мужчины — последние часто становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких. Важно сохранять критическое мышление и тщательно проверять любые предложения, даже если они выглядят как максимально правдивые и актуальные», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Как защититься от мошенников?

Проверяйте источники и будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников. Проверяйте профили и сайты на наличие отзывов.

Не переходите по подозрительным ссылкам: если пришло сообщение с предложением о выгодных скидках или подарках, проверьте его достоверность. Лучше всего заходить на сайт компании напрямую через браузер.

Осторожно с личной информацией: не делитесь личными данными, паролями или финансовой информацией с незнакомыми людьми.

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