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Posted 7 марта, 05:56

Published 7 марта, 05:56

Modified 7 марта, 05:58

Updated 7 марта, 05:58

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

7 марта 2025, 05:56
Фото: Минобороны России. Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал воздушную атаку в ночь на 7 марта. О последствиях глава региона рассказал в своем telegram-канале.

В Ростовской области силами ПВО перехватили беспилотник. Воздушную цель сбили над Усть-Донецким районом. Вероятно, обломки дрона упали вдали от жилой застройки.

— По данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил Юрий Слюсарь.

В соцсетях местные жители не сообщали о звуках, похожих на взрыв. Очевидно, работа противовоздушной обороны не разбудила население, оставшись незаметной для спящих людей.

Ночную атаку БПЛА отразили 3 марта в Ростовской области
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Всего за ночь 7 марта в небе над Россией уничтожили 39 БПЛА. Большинство из них перехватили над Крымом (14 штук), Черным морем (12 штук) и Курской областью (семь штук). Еще три разлетелись на части над Азовским морем, а над Орловской и Белгородской областями, как и над Ростовской, — по одному.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Азовское море#Крым#БПЛА#Курская область#Белгородская область#Усть-Донецкий район#Черное море#Разрушения#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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