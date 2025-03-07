Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 7 марта, 05:56
Published 7 марта, 05:56
Modified 7 марта, 05:58
Updated 7 марта, 05:58
В Ростовской области силами ПВО перехватили беспилотник. Воздушную цель сбили над Усть-Донецким районом. Вероятно, обломки дрона упали вдали от жилой застройки.
— По данным оперативных служб пострадавших и разрушений на земле нет, — отметил Юрий Слюсарь.
В соцсетях местные жители не сообщали о звуках, похожих на взрыв. Очевидно, работа противовоздушной обороны не разбудила население, оставшись незаметной для спящих людей.
Всего за ночь 7 марта в небе над Россией уничтожили 39 БПЛА. Большинство из них перехватили над Крымом (14 штук), Черным морем (12 штук) и Курской областью (семь штук). Еще три разлетелись на части над Азовским морем, а над Орловской и Белгородской областями, как и над Ростовской, — по одному.