Юрий Слюсарь сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Всего за ночь 7 марта в небе над Россией уничтожили 39 БПЛА. Большинство из них перехватили над Крымом (14 штук), Черным морем (12 штук) и Курской областью (семь штук). Еще три разлетелись на части над Азовским морем, а над Орловской и Белгородской областями, как и над Ростовской, — по одному.