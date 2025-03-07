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Posted 7 марта, 07:51

Published 7 марта, 07:51

Modified 7 марта, 07:53

Updated 7 марта, 07:53

На «Ростсельмаше»

Завод Ростсельмаш хочет отсудить долги в 28 млн у украинской компании

7 марта 2025, 07:51
Фото: 1MI. На «Ростсельмаше»
Представители ростовского комбайнового завода Ростсельмаш 7 февраля подали в суд на компанию «Версатайл Украина» из-за долгов в размере 27,9 миллионов рублей. Данные об этом появились на сайте Арбитражного суда региона.

Как писала ранее RostovGazeta, «Версатайл Украина» зарегистрирована в Киеве и занимается ремонтом сельхозтехники.

Напомним, в 2024 году завод отсудил у украинской компании семь миллионов долларов. Причиной стал договор между организациями, который был заключен в 2012 году. Тогда Ростсельмаш предоставил компании процентный займ со сроком погашения через год. Срок неоднократно продлевался, а позже представители «Версатайл Украина» и вовсе отказались погашать его.

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На этот раз ростовский завод потребовал от компании взыскать 27,9 миллиона рублей. Заседание назначили на 10 марта 2025 года. Оно состоится в 09.10 мск.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Долги#Арбитражный суд
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