Завод Ростсельмаш хочет отсудить долги в 28 млн у украинской компании

Posted 7 марта, 07:51
Published 7 марта, 07:51
Modified 7 марта, 07:53
Updated 7 марта, 07:53
Как писала ранее RostovGazeta, «Версатайл Украина» зарегистрирована в Киеве и занимается ремонтом сельхозтехники.
Напомним, в 2024 году завод отсудил у украинской компании семь миллионов долларов. Причиной стал договор между организациями, который был заключен в 2012 году. Тогда Ростсельмаш предоставил компании процентный займ со сроком погашения через год. Срок неоднократно продлевался, а позже представители «Версатайл Украина» и вовсе отказались погашать его.
На этот раз ростовский завод потребовал от компании взыскать 27,9 миллиона рублей. Заседание назначили на 10 марта 2025 года. Оно состоится в 09.10 мск.