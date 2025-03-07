Завод Ростсельмаш хочет отсудить долги в 28 млн у украинской компании

Напомним, в 2024 году завод отсудил у украинской компании семь миллионов долларов. Причиной стал договор между организациями, который был заключен в 2012 году. Тогда Ростсельмаш предоставил компании процентный займ со сроком погашения через год. Срок неоднократно продлевался, а позже представители «Версатайл Украина» и вовсе отказались погашать его.