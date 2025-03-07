Жители Ростова застряли в предпраздничных пробках и готовятся разориться на ЖКУ

Вывоз мусора, водоснабжение и отопление увеличатся в цене на 9,6% — 10,3%. Так, плата за вывоз отходов вырастет до 629 рублей за кубометр, тариф на водоснабжение будет обходиться в 61,94 рубля за один кубометр. А за одну гигакалорию при отоплении придется платить 2752 рубля.