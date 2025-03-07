Жители Ростова застряли в предпраздничных пробках и готовятся разориться на ЖКУ

Posted 7 марта, 15:20
Published 7 марта, 15:20
Modified 7 марта, 15:22
Updated 7 марта, 15:22
По распоряжению врио губернатора Юрия Слюсаря, с 1 июля 2025 года в Ростовской области подорожают ЖКУ. Один киловатт будет стоить 4,13 рубля в пределах соцнормы и 5,76 рубля — выше нее. Прирост составит 12,5%.
Вывоз мусора, водоснабжение и отопление увеличатся в цене на 9,6% — 10,3%. Так, плата за вывоз отходов вырастет до 629 рублей за кубометр, тариф на водоснабжение будет обходиться в 61,94 рубля за один кубометр. А за одну гигакалорию при отоплении придется платить 2752 рубля.
В пятницу, 7 марта, Ростов-на-Дону сковали девятибалльные пробки. Автомобилисты застряли минимум на 13 улицах: Ворошиловский, Большая Садовая, Максима Горького, Буденновский, Красноармейская, Соколова, Социалистическая, Тургеневская, Соборный, Варфоломеева, Текучева, Михаила Нагибина и Лермонтовский.
При этом самые длинные дорожные заторы выросли на Красноармейской улице между домами №1Б и №155, на улице Максима Горького на отрезке от строена №100 до здания №184, а также на Ворошиловском проспекте на участке от площади Гагарина до дома №32/104.
Добавим, что общая длина всех пробок по городу превысила десятки километров. Загруженность дорог в 16.30 оценивалась онлайн-сервисов в 9 баллов.
6 марта врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение, согласно которому в Ростовской области начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС, вызванной возможными взрывами.
Уточняется, что режим будет действовать до особого распоряжения для региональных органов управления и сил территориальной Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Ответственным назначили замгубернатора Сергея Бодрякова.
Добавим, что в рамках режима повышенной готовности будет организовано дежурство, наблюдение за восстановлением и бесперебойной подачей энергии, газоснабжения и прочих инженерных систем. Также власти обеспечат готовность пунктов временного размещения и предоставят доступ к укрытиям в многоквартирных домах.