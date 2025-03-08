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Posted 8 марта, 17:51

Published 8 марта, 17:51

Modified 8 марта, 17:57

Updated 8 марта, 17:57

Пожар в частном доме

Частный дом загорелся после падения обломков БПЛА под Таганрогом

8 марта 2025, 17:51
Фото: 44.mchs.gov.ru. Пожар в частном доме
В Ростовской области обломки беспилотников вероятно приземлились на частный дом. В результате инцидента начался пожар, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости». Официальной информации об этом пока что нет.

Инцидент произошел в субботу вечером, 8 марта, в селе Ряженое в Ростовской области. Очевидцы сообщают, то на частный дом якобы упали обломки беспилотного летательного аппарата. Строение начало полыхать, а на место происшествия прибыли сотрудники служб экстренного реагирования.

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Сообщают о пожаре в селе Ряженое под Таганрогом
Сообщают о пожаре в селе Ряженое под Таганрогом. Фото: ТГ rostovinside

Добавим, что около 19.20 мск по всей территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее сообщение разослало приложение МЧС России. Однако официальных сведений об атаке и ее возможных последствиях пока что не поступало.

Ранее RostovGazeta писала о том, что два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА.

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