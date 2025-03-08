Частный дом загорелся после падения обломков БПЛА под Таганрогом

Posted 8 марта, 17:51
Published 8 марта, 17:51
Modified 8 марта, 17:57
Updated 8 марта, 17:57
Инцидент произошел в субботу вечером, 8 марта, в селе Ряженое в Ростовской области. Очевидцы сообщают, то на частный дом якобы упали обломки беспилотного летательного аппарата. Строение начало полыхать, а на место происшествия прибыли сотрудники служб экстренного реагирования.
Добавим, что около 19.20 мск по всей территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее сообщение разослало приложение МЧС России. Однако официальных сведений об атаке и ее возможных последствиях пока что не поступало.
Ранее RostovGazeta писала о том, что два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА.