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Posted 8 марта, 05:26

Published 8 марта, 05:26

Modified 8 марта, 05:28

Updated 8 марта, 05:28

Два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА

Два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА

8 марта 2025, 05:26
Фото: rostovgazeta.ru. Два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА
В ночь на 8 марта Ростовская область подверглась атаке БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, сообщения РСЧС о беспилотной опасности стали приходить жителям региона около 21.00 мск 7 марта.

Немного погодя Минобороны РФ сообщило, что над регионом были сбиты четыре дрона. Это произошло в промежутке между 20.15 по 22.45 мск.

Около 05.30 мск глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. «По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

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Жители региона не сообщали о каких-либо хлопках и грохоте, вероятно, дроны сбили за пределами населенных пунктов. Однако люди пожаловались, что оповещения о беспилотной опасности они получили с опозданием в несколько часов.

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