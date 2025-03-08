Два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА

Posted 8 марта, 05:26
Published 8 марта, 05:26
Modified 8 марта, 05:28
Updated 8 марта, 05:28
Напомним, сообщения РСЧС о беспилотной опасности стали приходить жителям региона около 21.00 мск 7 марта.
Немного погодя Минобороны РФ сообщило, что над регионом были сбиты четыре дрона. Это произошло в промежутке между 20.15 по 22.45 мск.
Около 05.30 мск глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. «По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
Жители региона не сообщали о каких-либо хлопках и грохоте, вероятно, дроны сбили за пределами населенных пунктов. Однако люди пожаловались, что оповещения о беспилотной опасности они получили с опозданием в несколько часов.