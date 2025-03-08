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Posted 8 марта, 09:57

Published 8 марта, 09:57

Modified 8 марта, 09:59

Updated 8 марта, 09:59

Джелаухов покинул должность президента Адвокатской палаты Ростовской области

Джелаухов покинул должность президента Адвокатской палаты Ростовской области

8 марта 2025, 09:57
Фото: АПРО. Джелаухов покинул должность президента Адвокатской палаты Ростовской области
На этой неделе президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов принял решение о досрочном прекращении своих полномочий. Соответствующая информация опубликована на сайте АПРО.

6 марта состоялось заседание Совета Адвокатской палаты Ростовской области, в ходе которого была принята отставка президента АПРО Григория Джелаухова. Уточняется, что уроженец Ростова-на-Дону покинул пост по личным обстоятельствам.

Теперь президентом АПРО является член Совета Вячеслав Запорожцев — заведующий филиалом «Защитник» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова.

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Добавим, что после представления нового президента Джелаухов по решению Совета был избран первым вице-президентом Адвокатской палаты Ростовской области.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области уволился первый замминистра образования Анищенков.

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