Джелаухов покинул должность президента Адвокатской палаты Ростовской области

Posted 8 марта, 09:57
Published 8 марта, 09:57
Modified 8 марта, 09:59
Updated 8 марта, 09:59
6 марта состоялось заседание Совета Адвокатской палаты Ростовской области, в ходе которого была принята отставка президента АПРО Григория Джелаухова. Уточняется, что уроженец Ростова-на-Дону покинул пост по личным обстоятельствам.
Теперь президентом АПРО является член Совета Вячеслав Запорожцев — заведующий филиалом «Защитник» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова.
Добавим, что после представления нового президента Джелаухов по решению Совета был избран первым вице-президентом Адвокатской палаты Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростовской области уволился первый замминистра образования Анищенков.