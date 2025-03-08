Густой туман и тепло до 17 градусов обещают синоптики в Ростове-на-Дону

Posted 8 марта, 07:42
Published 8 марта, 07:42
Modified 8 марта, 07:44
Updated 8 марта, 07:44
По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 10 марта, будет ветрено. Воздушный поток будет идти с востока со скоростью 10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а ночью — опустятся до -1 градуса Цельсия.
Во вторник, 11 марта, на протяжении всего утра ожидается туман. К полудню потеплеет до +8 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +1 градуса Цельсия. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
В среду, 12 марта, метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от +4 до +17 градусов Цельсия. Порывы ветра до 8 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta рассказала, что сезон дождей надвигается на Ростовскую область.