rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 07:42

Published 8 марта, 07:42

Modified 8 марта, 07:44

Updated 8 марта, 07:44

Густой туман и тепло до 17 градусов обещают синоптики в Ростове-на-Дону

Густой туман и тепло до 17 градусов обещают синоптики в Ростове-на-Дону

8 марта 2025, 07:42
Фото: 1MI. Густой туман и тепло до 17 градусов обещают синоптики в Ростове-на-Дону
Следующая неделя начнется в Ростове-на-Дону с облачной погоды, тумана, но и потепления до +17 градусов Цельсия, информируют синоптики.

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 10 марта, будет ветрено. Воздушный поток будет идти с востока со скоростью 10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а ночью — опустятся до -1 градуса Цельсия.

Во вторник, 11 марта, на протяжении всего утра ожидается туман. К полудню потеплеет до +8 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +1 градуса Цельсия. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

«Все еще зима»: морозы до -23 и порывистый ветер ожидаются в Ростовской области
Узнать подробнее

В среду, 12 марта, метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от +4 до +17 градусов Цельсия. Порывы ветра до 8 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta рассказала, что сезон дождей надвигается на Ростовскую область.

Читайте также:
Резкое похолодание надвигается на Ростовскую областьСтала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-ДонуТепло до +12 градусов ворвется в Ростовскую область
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Температура воздуха#Потепление#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика