Густой туман и тепло до 17 градусов обещают синоптики в Ростове-на-Дону

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 10 марта, будет ветрено. Воздушный поток будет идти с востока со скоростью 10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, а ночью — опустятся до -1 градуса Цельсия.