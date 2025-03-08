Итоги дня: жители Ростова тратят зарплату на цветы и готовят зонты к сезону дождей

Posted 8 марта, 15:23
Published 8 марта, 15:23
Modified 8 марта, 15:25
Updated 8 марта, 15:25
Ежегодно в преддверии 8 Марта и в сам праздник в цветочных магазинах выстаиваются длиннющие очереди из мужчин, которые планируют приобрести выгодные, но красивые букеты. RostovGazeta выяснила, что одна роза в Ростове-на-Дону обойдется в 400 рублей, а один тюльпан — в 100 рублей.
Так, букет из 21 розы стоит в среднем 8,4 тысячи рублей, а такое же количество тюльпанов — 2,1 тысячи рублей. Если говорить о букете из 101 розы, то за него придется отдать 40,4 тысячи рублей, а из 101 тюльпана — 10,1 тысячи рублей.
Во второй половине наступающей недели Ростов-на-Дону накроют дожди. Так, по прогнозу синоптиков непогода начнется в четверг, 13 марта. Днем температура воздуха достигнет +20 градусов, а ночью — опуститься до +9 градусов Цельсия. Осадки ожидаются вечером, в течение ночи они значительно усилятся.
В пятницу, 14 марта, будет облачно с прояснениями. Дождь обойдет город стороной. Ветер юго-западный до шести метров в секунду. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от +10 до +18 градусов Цельсия.
В субботу, 15 марта, тучи снова вернутся в Ростов-на-Дону. Днем столбики термометров покажут до +21 градуса, а ночью — до +9 градусов Цельсия. Ливень начнется в ночное время и продлится вплоть до полудня 16 марта.
Минобороны сообщило о том, что в пятницу вечером, 7 марта, в Ростовской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.
Уже в субботу, 8 марта, около 05.30 мск врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что ночью дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Добавим, что дончане утверждают, что не слышали никаких хлопков и взрывов. Вероятно БПЛА были ликвидированы за пределами населенных территорий. Однако они подметили, что оповещения об беспилотной опасности пришли с опозданием на несколько часов.