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Posted 8 марта, 15:23

Published 8 марта, 15:23

Modified 8 марта, 15:25

Updated 8 марта, 15:25

Итоги дня: жители Ростова тратят зарплату на цветы и готовят зонты к сезону дождей

Итоги дня: жители Ростова тратят зарплату на цветы и готовят зонты к сезону дождей

8 марта 2025, 15:23
Фото: 1MI. Итоги дня: жители Ростова тратят зарплату на цветы и готовят зонты к сезону дождей
За букет из 101 розы к 8 Марта ростовчанам придется выложить месячную зарплату, тем временем обильные дожди прогнозируют синоптики в Ростове-на-Дону, а два района Ростовской области подверглись атаке боевых БПЛА. Итоги субботы от RostovGazeta.

Состояние за букет

Ежегодно в преддверии 8 Марта и в сам праздник в цветочных магазинах выстаиваются длиннющие очереди из мужчин, которые планируют приобрести выгодные, но красивые букеты. RostovGazeta выяснила, что одна роза в Ростове-на-Дону обойдется в 400 рублей, а один тюльпан — в 100 рублей.

Так, букет из 21 розы стоит в среднем 8,4 тысячи рублей, а такое же количество тюльпанов — 2,1 тысячи рублей. Если говорить о букете из 101 розы, то за него придется отдать 40,4 тысячи рублей, а из 101 тюльпана — 10,1 тысячи рублей.

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Сезон дождей

Во второй половине наступающей недели Ростов-на-Дону накроют дожди. Так, по прогнозу синоптиков непогода начнется в четверг, 13 марта. Днем температура воздуха достигнет +20 градусов, а ночью — опуститься до +9 градусов Цельсия. Осадки ожидаются вечером, в течение ночи они значительно усилятся.

В пятницу, 14 марта, будет облачно с прояснениями. Дождь обойдет город стороной. Ветер юго-западный до шести метров в секунду. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от +10 до +18 градусов Цельсия.

В субботу, 15 марта, тучи снова вернутся в Ростов-на-Дону. Днем столбики термометров покажут до +21 градуса, а ночью — до +9 градусов Цельсия. Ливень начнется в ночное время и продлится вплоть до полудня 16 марта.

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Атака БПЛА

Минобороны сообщило о том, что в пятницу вечером, 7 марта, в Ростовской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.

Уже в субботу, 8 марта, около 05.30 мск врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что ночью дроны были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Добавим, что дончане утверждают, что не слышали никаких хлопков и взрывов. Вероятно БПЛА были ликвидированы за пределами населенных территорий. Однако они подметили, что оповещения об беспилотной опасности пришли с опозданием на несколько часов.

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