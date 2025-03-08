Итоги дня: жители Ростова тратят зарплату на цветы и готовят зонты к сезону дождей

Ежегодно в преддверии 8 Марта и в сам праздник в цветочных магазинах выстаиваются длиннющие очереди из мужчин, которые планируют приобрести выгодные, но красивые букеты. RostovGazeta выяснила, что одна роза в Ростове-на-Дону обойдется в 400 рублей, а один тюльпан — в 100 рублей.