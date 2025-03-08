rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 04:15

Published 8 марта, 04:15

Modified 8 марта, 04:15

Updated 8 марта, 04:15

Из-за морозов и леда массово погибают планктоны и медузы в Азовском море

Из-за морозов и льда массово гибнут планктон и медузы в Азовском море

8 марта 2025, 04:15
Фото: 1MI. Из-за морозов и леда массово погибают планктоны и медузы в Азовском море
Зимний период и время образования льда в Азовском море по-разному влияют на всех водных обитателей. Планктон и медузы не выносят холода и массово гибнут, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ).

В последние годы климат значительно потеплел, что поспособствовало смягчению зим и изменению характеристик ледового режима. Согласно исследованиям, среднемноголетнее значение ледовитости Азовского моря с 2000 по 2024 годы составило 24,5%. Это на 2,6% ниже нормы периода с 1991 по 2020 годы.

В 2025 году январь оказался аномально теплым. Первые ледники в акватории Азовского моря и Таганрогского залива появились только в начале февраля. Активное ледообразование продолжалось весь месяц. На это морские обитатели отреагировали по-разному. Хуже всего пришлось желетелым планктонам: гребневки берое и мнемиопсис, а также медузам корнеротам. С наступлением холодов они массово начали гибнуть.

Старинный дом горит рядом с Центральным рынком в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Есть теплолюбивые рыбы: кефаль, хамса, сингиль, лобан, донская сельдь, азовский пузанок, ставрида, сарган, которые уходят на зимовку в теплую часть Чёрного моря. А вот моллюски и такие виды рыб как осетровые, лещ, судак, тарань, камбала-калкан благополучно переносят суровые зимы.

До этого RostovGazeta рассказала, что побережье Азовского моря сковали четыре вида льда.

Читайте также:
Азовское море затянут сетями от медузРосавтодор показал, как будет выглядеть скоростная трасса вокруг Азовского моряДепутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазута
#Валерия Кострова#Медузы#Последние новости Ростова на сегодня#Живая природа#Гибель#Планктон#Азовское море#Таганрогский залив#Море#Общество#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика