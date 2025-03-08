Из-за морозов и льда массово гибнут планктон и медузы в Азовском море

Posted 8 марта, 04:15
Published 8 марта, 04:15
Modified 8 марта, 04:15
Updated 8 марта, 04:15
В последние годы климат значительно потеплел, что поспособствовало смягчению зим и изменению характеристик ледового режима. Согласно исследованиям, среднемноголетнее значение ледовитости Азовского моря с 2000 по 2024 годы составило 24,5%. Это на 2,6% ниже нормы периода с 1991 по 2020 годы.
В 2025 году январь оказался аномально теплым. Первые ледники в акватории Азовского моря и Таганрогского залива появились только в начале февраля. Активное ледообразование продолжалось весь месяц. На это морские обитатели отреагировали по-разному. Хуже всего пришлось желетелым планктонам: гребневки берое и мнемиопсис, а также медузам корнеротам. С наступлением холодов они массово начали гибнуть.
Есть теплолюбивые рыбы: кефаль, хамса, сингиль, лобан, донская сельдь, азовский пузанок, ставрида, сарган, которые уходят на зимовку в теплую часть Чёрного моря. А вот моллюски и такие виды рыб как осетровые, лещ, судак, тарань, камбала-калкан благополучно переносят суровые зимы.
До этого RostovGazeta рассказала, что побережье Азовского моря сковали четыре вида льда.