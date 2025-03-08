Из-за морозов и льда массово гибнут планктон и медузы в Азовском море

В 2025 году январь оказался аномально теплым. Первые ледники в акватории Азовского моря и Таганрогского залива появились только в начале февраля. Активное ледообразование продолжалось весь месяц. На это морские обитатели отреагировали по-разному. Хуже всего пришлось желетелым планктонам: гребневки берое и мнемиопсис, а также медузам корнеротам. С наступлением холодов они массово начали гибнуть.