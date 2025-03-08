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Posted 8 марта, 06:59

Published 8 марта, 06:59

Modified 8 марта, 07:01

Updated 8 марта, 07:01

Ждать ли магнитную бурю 10 марта: прогноз для метеозависимых в Ростовской области

Когда ждать магнитную бурю в марте: прогноз для метеозависимых в Ростовской области

8 марта 2025, 06:59
Фото: 1MI. Ждать ли магнитную бурю 10 марта: прогноз для метеозависимых в Ростовской области

Ученые прогнозируют магнитную бурю в Ростовской области 10 марта

В Ростовской области, как и по всей Земле, ожидается несколько магнитных бурь в марте. RostovGazeta узнала, когда ждать ближайшую из них.

Геомагнитная активность увеличится после полуночи 9 марта. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, глобальный планетарный индекс приблизится к пяти баллам (Кр=4,8), но не достигнет их. На этом уровне он продержится до самого утра, а затем пойдет на спад.

Ждать ли магнитную бурю 10 марта: прогноз для метеозависимых в Ростовской области
Ждать ли магнитную бурю 10 марта: прогноз для метеозависимых в Ростовской области. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Из-за вспышек на Солнце Ростовскую область могут накрыть мощные магнитные бури
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В следующий раз возмущение магнитосферы Земли усилится утром 10 марта. С 03.00 до 06.00 мск Кр снова поднимется, а после 06.00 мск станет равен 5 баллам, что соответствует слабой буре (уровень G1). На этом уровне он продержится до 09.00 мск, а к полудню снова начнет стихать.

Ранее астроном рассказывал, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Магнитные бури#Солнце#Магнитосфера
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