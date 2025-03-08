Когда ждать магнитную бурю в марте: прогноз для метеозависимых в Ростовской области

Posted 8 марта, 06:59
Published 8 марта, 06:59
Modified 8 марта, 07:01
Updated 8 марта, 07:01
Геомагнитная активность увеличится после полуночи 9 марта. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, глобальный планетарный индекс приблизится к пяти баллам (Кр=4,8), но не достигнет их. На этом уровне он продержится до самого утра, а затем пойдет на спад.
В следующий раз возмущение магнитосферы Земли усилится утром 10 марта. С 03.00 до 06.00 мск Кр снова поднимется, а после 06.00 мск станет равен 5 баллам, что соответствует слабой буре (уровень G1). На этом уровне он продержится до 09.00 мск, а к полудню снова начнет стихать.
Ранее астроном рассказывал, как вспышки на Солнце влияют на погоду в Ростовской области.