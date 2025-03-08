Когда ждать магнитную бурю в марте: прогноз для метеозависимых в Ростовской области

Геомагнитная активность увеличится после полуночи 9 марта. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, глобальный планетарный индекс приблизится к пяти баллам (Кр=4,8), но не достигнет их. На этом уровне он продержится до самого утра, а затем пойдет на спад.